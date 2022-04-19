Как будут работать банки и система электронных платежей 25 апреля

25 апреля является рабочим днем, в том числе для банковской системы.

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Праздничный день Пасха, приходящийся на воскресенье 24 апреля 2022 года, не переносится, соответственно понедельник 25 апреля 2022 является рабочим днем, в частности для банковской системы, добавили в регуляторе. Об этом говорится в сообщении НБУ.

"В период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье. Соответствующие нормы содержит Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", – говорится в НБУ.

Межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с 23 по 25 апреля 2022 года включительно с датой банковского дня 25 апреля 2022 года.

Напомним, что согласно действующему законодательству, в Украине в апреле и мае отменяют все дополнительные выходные, которые должны быть в честь празднования Пасхи, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и Дня труда.