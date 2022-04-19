Як працюватимуть банки та система електронних платежів 25 квітня

25 квітня є робочим днем, зокрема для банківської системи.

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Святковий день Великодня, що припадає на неділю 24 квітня 2022 року, не переноситься, відповідно понеділок 25 квітня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи, додали в регуляторі. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

"У період дії військового стану в Україні вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо він припадає на суботу чи неділю. Відповідні норми містить Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах військового стану", – говорять у НБУ.

Міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться з 23 по 25 квітня 2022 року включно з датою банківського дня 25 квітня 2022 року.

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством, в Україні у квітні та травні скасовують усі додаткові вихідні, які мають бути на честь святкування Великодня, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня праці.