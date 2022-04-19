87% підприємств готові брати активну участь у відновленні економіки України після війни - опитування

В опитуванні, яке проводилося Американською торговою палатою з 11 по 18 квітня 2022 року, взяли участь 103 керівники та топ-менеджери компаній-членів Палати. 71% респондентів – це керівники компаній.

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Згідно з результатами опитування компаній-членів Американської торгової палати, в Україні після 50 днів війни 41% підприємств повністю функціонують, 50% компаній частково функціонують.

При цьому 87% компаній-членів Палати готові брати активну участь у відновленні економіки України після війни.

Також 29% компаній-членів провели релокацію всередині України та 19% провели релокацію за межі України. 15% довелося закрити офіси у деяких регіонах, а 2% повністю припинити діяльність.

При цьому Американська торгова палата в Україні провела опитування "Ведення бізнесу під час війни в Україні. Тиждень 8", щоб показати поточний стан бізнесу, а також зміни та виклики, які зазнають організації.

Так, 52% відзначили, що їм довелося змінити бізнес-моделі, 40% – здійснили скорочення витрат, 20% – запустили нові бізнес-напрямки чи послуги. 17% - взяли проекти з офісів компанії в інших країнах,

Ще 13% – провели пошук нових клієнтів за межами України, 9% – провели пошук фінансування в інших країнах. На жаль, 2% компаній довелося продати активи. Лише 17% компаній не зіштовхнулися зі змінами.

При цьому 72% компаній-членів Палати продовжують виплачувати заробітну плату та надають додаткову допомогу під час війни. 16% виплачують заробітну плату в повному обсязі, 6% частково скоротили заробітну плату, а решта 6% компаній виплачують 50% заробітної плати.

20% представників бізнес-спільноти відзначили, що заводи/фабрики/потужності/склади/офіси їхньої компанії мають незначні пошкодження, 3% мають невиправні пошкодження, 3% досі під окупацією, решта 3% досі не має інформації про пошкодження. 57% компаній-членів Палати не зазнали жодних пошкоджень під час війни.

Представників бізнес-спільноти попросили вказати найбільші виклики, з якими стикаються їхні організації після 50 днів війни. Переважно проголосували за безпеку та захист співробітників (79%), логістику та транспорт (50%), відсутність клієнтів та замовлень (36%).

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