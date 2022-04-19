87% предприятий готовы активно участвовать в восстановлении экономики Украины после войны - опрос

В опросе, который проводился Американской торговой палатой, с 11 по 18 апреля 2022 года, приняли участие 103 руководителя и топ-менеджеры компаний-членов Палаты. 71% респондентов опроса – это руководители компаний.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно результатам опроса компаний-членов Американской торговой палаты в Украине после 50 дней войны 41% предприятий полностью функционируют, 50% компаний продолжают частично функционировать.

При этом 87% компаний-членов Палаты готовы активно участвовать в восстановлении экономики Украины после войны.

Также 29% компаний-членов провели релокацию внутри Украины и 19% провели релокацию за пределы Украины. 15% пришлось закрыть офисы в некоторых регионах, а 2% полностью прекратить деятельность.

При этом Американская торговая палата в Украине провела опрос "Ведение бизнеса во время войны в Украине. Неделя 8", для того чтобы показать текущее состояние бизнеса, я также изменения и вызовы, которые испытывают организации.

Так, 52% отметили, что им пришлось изменить бизнес-модели, 40% – осуществили сокращение издержек, 20% – запустили новые бизнес-направления или услуги. 17% - взяли проекты из офисов компании в других странах,

Еще 13% - провели поиск новых клиентов за пределами Украины, 9% - провели поиск финансирования в других странах. К сожалению, 2% компаний пришлось продать активы. Только 17% компаний не столкнулись с изменениями.

При этом 72% компаний-членов Палаты продолжают выплачивать заработную плату и оказывают дополнительную помощь во время войны. 16% выплачивают заработную плату в полном объеме, 6% частично сократили заработную плату, а остальные 6% компаний выплачивают 50% заработной платы.

20% представителей бизнес-сообщества отметили, что заводы/фабрики/мощности/склады/офисы их компании имеют незначительные повреждения, 3% имеют неисправимые повреждения, 3% до сих пор под оккупацией, остальные 3% до сих пор не имеют информации о повреждениях. 57% компаний-членов Палаты не получили никаких повреждений во время войны.

Представителей бизнес-сообщества попросили указать самые большие вызовы, с которыми сталкиваются их организации после 50 дней войны. Преимущественно проголосовали за безопасность и защиту сотрудников (79%), логистика и транспорт (50%), отсутствие клиентов и заказов (36%).

Напомним, что Delo.ua писало, какие налоговые проверки могут проводить инспектора налоговой во время военного положения.