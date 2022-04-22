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Шведська компанія Essity оголосила про вихід з Росії через погіршення умов ведення бізнесу
Компанія виготовляє предмети особистої гігієни. На російському ринку вона представлена брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse та TENA.
"Умови Essity для ведення бізнесу в Росії погіршилися. У результаті активи компанії в Росії були знецінені приблизно на 1,4 млрд шведських крон ($147 млн). Крім того, розпочато роботу з виходу з російського ринку", — про це компанія заявила у своєму звіті за перший квартал 2022 року.
В Essity також повідомили, що підвищили ціни на свою продукцію у всьому світі та планують у майбутньому підняти їх ще раз.
У Росії працюють три фабрики Essity, а всього у російському підрозділі працевлаштовано 1300 працівників. У 2021 році обсяг продажів Essity у Росії становив близько $29,5 млн, або 2% від загального обороту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Компанія виготовляє предмети особистої гігієни. На російському ринку вона представлена брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse та TENA.
Нагадаємо, що раніше виробник товарів для дому Procter & Gamble Co (PG.N) заявив у звіті про цінні папери, що він, можливо, не зможе продовжувати свою діяльність у Росії через санкції, обмеження для фінансових установ та проблем з грошово- кредитним контролем.