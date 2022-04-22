Шведська компанія Essity оголосила про вихід з Росії через погіршення умов ведення бізнесу

Компанія виготовляє предмети особистої гігієни. На російському ринку вона представлена брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse та TENA.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Умови Essity для ведення бізнесу в Росії погіршилися. У результаті активи компанії в Росії були знецінені приблизно на 1,4 млрд шведських крон ($147 млн). Крім того, розпочато роботу з виходу з російського ринку", — про це компанія заявила у своєму звіті за перший квартал 2022 року.

В Essity також повідомили, що підвищили ціни на свою продукцію у всьому світі та планують у майбутньому підняти їх ще раз.

У Росії працюють три фабрики Essity, а всього у російському підрозділі працевлаштовано 1300 працівників. У 2021 році обсяг продажів Essity у Росії становив близько $29,5 млн, або 2% від загального обороту.

Компанія виготовляє предмети особистої гігієни. На російському ринку вона представлена брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse та TENA.

Нагадаємо, що раніше виробник товарів для дому Procter & Gamble Co (PG.N) заявив у звіті про цінні папери, що він, можливо, не зможе продовжувати свою діяльність у Росії через санкції, обмеження для фінансових установ та проблем з грошово- кредитним контролем.