IBM полностью свернет бизнес в России

Американский производитель компьютерной техники и программного обеспечения IBM (International Business Machines) решил свернуть свой бизнес в России и приступил к увольнению своих сотрудников в этой стране.

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Как сообщает агентство Reuters, об этом свидетельствует сообщение, разосланное сотрудникам корпорации от имени гендиректора IBM Арвинда Кришны.

"Поскольку последствия войны продолжают нарастать, а неопределенность в отношении ее долгосрочных последствий растет, мы приняли решение провести планомерное свертывание бизнеса IBM в России", - написал он.

По словам Кришны, сотрудники IBM в России "не по своей вине пережили месяцы стресса и неопределенности", но он заверяет их, что компания будет и впредь поддерживать их и предпримет все разумные шаги, чтобы смягчить смену их места работы, насколько это возможно.

В начале мая глава IBM заявлял, что не уверен, как долго еще его компания сможет платить своим сотрудникам в России в свете ужесточения санкций против этой страны ввиду военной агрессии против Украины. Отмечается также, что всего в России у IBM несколько сотен сотрудников. При этом на сайте американской корпорации больше не доступен раздел о ее бизнесе РФ.

Напомним, что еще в начале марта на сайте IBM было опубликовано сообщение от имени Кришны, проиллюстрированное украинским флагом, в которой тот отмечал, что компания "приостановила все операции в РФ".

Перед этим глава IBM выступил с осуждением войны России против Украины, отметив, что она прекратила продажу техники в РФ, а также какие-либо отношения с российскими военными структурами.

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