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- IT и Телеком
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Веб-версия Photoshop станет бесплатной
Разработчик программного обеспечения Adobe решил предложить пользователям бесплатную веб-версию своего популярного программного обеспечения для редактирования фотографий Photoshop. Пока сервис открыли для всех желающих в тестовом режиме и только в Канаде.
Об этом сообщает The Verge.
В бесплатной веб-версии доступны все функции редактирования, утверждают в Adobe. Однако, для некоторых функций может потребоваться платная подписка или обновление в будущем.
Пользователям необходимо создать учетную запись Adobe, которая также бесплатна, чтобы воспользоваться бесплатной версией Photoshop в интернете. Пока неясно, когда бесплатная веб-версия Photoshop будет доступна за пределами Канады.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы хотим сделать Photoshop более доступным и простым для того, чтобы больше людей могли опробовать его и протестировать продукт", — рассказал вице-президент Adobe по цифровым изображениям Мария Яп.
Тем временем компания продолжает обновлять Photoshop для интернета, добавляя больше инструментов, включая уточнение краев, кривые, инструменты осветления, а также возможность конвертировать смарт-объекты. Веб-версия также получает мобильную поддержку для просмотра и изменения изображений.
Ранее Adobe Inc. объявила, что прекращает новые продажи продуктов и услуг в России из-за войны в Украине, развязанной РФ. Также Adobe ограничит доступ российских СМИ к продуктовой линейке Creative Cloud.