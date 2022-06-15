Веб-версия Photoshop станет бесплатной

Разработчик программного обеспечения Adobe решил предложить пользователям бесплатную веб-версию своего популярного программного обеспечения для редактирования фотографий Photoshop. Пока сервис открыли для всех желающих в тестовом режиме и только в Канаде.

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Об этом сообщает The Verge.

В бесплатной веб-версии доступны все функции редактирования, утверждают в Adobe. Однако, для некоторых функций может потребоваться платная подписка или обновление в будущем.

Пользователям необходимо создать учетную запись Adobe, которая также бесплатна, чтобы воспользоваться бесплатной версией Photoshop в интернете. Пока неясно, когда бесплатная веб-версия Photoshop будет доступна за пределами Канады.

"Мы хотим сделать Photoshop более доступным и простым для того, чтобы больше людей могли опробовать его и протестировать продукт", — рассказал вице-президент Adobe по цифровым изображениям Мария Яп.

Тем временем компания продолжает обновлять Photoshop для интернета, добавляя больше инструментов, включая уточнение краев, кривые, инструменты осветления, а также возможность конвертировать смарт-объекты. Веб-версия также получает мобильную поддержку для просмотра и изменения изображений.

Ранее Adobe Inc. объявила, что прекращает новые продажи продуктов и услуг в России из-за войны в Украине, развязанной РФ. Также Adobe ограничит доступ российских СМИ к продуктовой линейке Creative Cloud.