Adobe інтегрує штучний інтелект AI Assistant у програми, які працюють з PDF-файлами

Adobe оголосила про запуск бета-версії нового інструменту на основі штучного інтелекту AI Assistant, який допоможе опрацьовувати PDF-файли. Він використовує генеративні можливості ШІ, щоб допомогти користувачам швидше й простіше знаходити, розуміти й використовувати інформацію, що міститься у PDF-файлах.

Про це повідомляється на сайті Adobe.

AI Assistant базується на технології Acrobat Liquid Mode. Це нововведення має на меті максимально розширити можливості цифрових документів, включаючи поліпшену навігацію, зручні цитати та форматований вихід.

Повідомляється, що завдяки інтеграції генеративного штучного інтелекту, Adobe створює інструменти, які дозволяють легко перетворювати інформацію у PDF-файлах на професійно оформлений контент.

У повідомлені зазначено, що AI Assistant надаватиме користувачам засоби для кращого розуміння та обробки довгих документів, забезпечуючи зручні огляди та відповіді на запитання щодо вмісту документів. Цей інструмент також підтримує оперативне читання PDF-файлів на мобільних пристроях, зберігаючи при цьому приватність і безпеку даних користувачів.

Через інтуїтивно зрозумілий розмовний інтерфейс користувач зможе задавати запитання про PDF-файл і AI Assistant надасть відповіді, використовуючи власну базу знань.

Доступність AI Assistant

Планується, що після завершення бета-версії, доступ до AI Assistant буде можливий через передплату на додаткові компоненти для користувачів Reader і Acrobat.

До того часу нові функції AI Assistant доступні в бета-версії для планів передплати Acrobat Standard і Pro Individual і Teams на комп’ютері та в Інтернеті англійською мовою, а протягом наступних кількох тижнів функції з’являться для користувачів Reader і все це, як зазначають у компанії, буде безкоштовно.

Нагадаємо, минулого року компанія Adobe вирішила додати технологію штучного інтелекту для створення зображень у своє флагманське програмне забезпечення Photoshop.

Нова функція буде називатися "Generative Fill", і вона дозволить користувачам розширити оригінальне зображення, яке було обрізане надто близько до вмісту, створеного комп’ютером, або додати функції на основі текстового опису

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