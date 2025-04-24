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Adobe представила вбудованого ШІ-агента для Photoshop

Adobe, Photoshop
Adobe представила AI-агента для Photoshop / Еngadget

На заході Adobe Max у Лондоні компанія Adobe презентувала новий інтелектуальний агент, який буде вбудований у Photoshop і допоможе користувачам у виконанні різноманітних завдань. 

Про це пише Еngadget.

Цей агент здатен самостійно керувати програмою, автоматизуючи складні багатоступеневі процеси редагування.

Інтерфейс нового інструменту схожий на знайомі чат-боти: користувач вводить завдання у текстове поле, після чого агент виконує запит, показуючи всі проміжні кроки. Наприклад, під час демонстрації агент застосував градієнт до тексту, а потім аналогічно обробив фон. Доступ до агента здійснюється через оновлену панель дій Photoshop, яка також містить список рекомендованих підказок.

Фото 2 — Adobe представила вбудованого ШІ-агента для Photoshop

Окрім ШІ-агента, Adobe також представила оновлену версію Firefly — своєї платформи генеративного штучного інтелекту для створення зображень, відео, аудіо та векторної графіки. Тепер усі інструменти зібрано в єдиному інтерфейсі. Новий Firefly вже доступний у вебверсії, а мобільні додатки для Android та iOS з’являться найближчим часом.

Компанія також представила нові генеративні моделі: Firefly Image Model 4 і Firefly Image Model 4 Ultra, які створюють зображення з роздільною здатністю до 2K та забезпечують реалістичне зображення людей. Adobe підкреслила, що ці моделі є комерційно безпечними — вони не були навчені на захищених авторським правом матеріалах.

Крім того, Adobe вперше відкрила Firefly для сторонніх моделей. Серед доступних варіантів — Imagen 3 і Veo 2 від Google, а також генерація зображень на основі ChatGPT. Компанії-партнери, серед яких Google і OpenAI, зобов’язалися не використовувати дані користувачів Adobe для навчання своїх моделей.

За словами представників Adobe, нові інструменти на базі штучного інтелекту мають зробити творчий процес швидшим і точнішим — від першої ідеї до фінального продукту.

Нагадаємо, про те, що Adobe вирішила додати технологію штучного інтелекту для створення зображень у своє флагманське програмне забезпечення Photoshop, стало відомо ще у 2023 році.

Автор:
Тетяна Гойденко