Amazon запускает функцию "Купить для меня": как она сменит онлайн-шоппинг

Amazon тестирует новую функцию "Купить для меня" (Buy for Me), которая позволит клиентам находить и покупать товары на сайтах других брендов непосредственно через приложение Amazon Shopping.

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Об этом компания написала в блоге.

Это решение пригодится тем, кто не может найти желаемый товар на Amazon.

Как работает "Купить для меня"

Новая функция встроена в систему поиска Amazon. Если клиент ищет определенный бренд в приложении Amazon Shopping, он увидит :

товары, продающиеся на Amazon;

предложения сторонних продавцов;

а также дополнительный раздел " Покупать брендовые сайты напрямую " , где будут представлены товары из официальных магазинов брендов.

Если товар недоступен на Amazon, пользователь может нажать кнопку "Купить для меня", после чего Amazon совершит покупку от его имени.

Как оформить заказ

Процесс оформления заказа выглядит следующим образом:

Пользователь нажимает на товар в результатах поиска ;

Amazon показывает подробную информацию о продукт в приложения ;

Если клиент решает купить , он нажимает кнопку " Купить для меня ";

" "; Amazon оформляет покупку через сайт бренда, используя зашифрованные данные клиента ;

; Подтверждение заказа, доставка и обслуживание производятся самим брендом.

" Эта функция поможет клиентам покупать товары даже за пределами нашей платформы, а брендам — получать новых покупателей " , — заявил директор Amazon по розничной торговле Оливер Мессенджер.

Функция работает на базе Amazon Bedrock, используя модели искусственного ума Amazon Nova и Claude от Anthropic. Эти методы помогают автоматом завершать покупки, минимизируя необходимость вмешательства человека.

Сейчас "Купить для меня" тестируется в бета-версии приложения Amazon Shopping для iOS и Android. Функцию будут постепенно открывать для большего количества пользователей в США, а также добавлять новые бренды.

Недавно Amazon также официально представил Alexa Plus — новую версию своего голосового ассистента, оснащенную улучшенным искусственным интеллектом. Обновление позволяет Alexa вести более естественные беседы, запоминать предпочтения пользователей и самостоятельно выполнять задачи, в частности, заказ товаров, планирование событий и управление умным домом.