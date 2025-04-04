Amazon запускає функцію "Купити для мене": як вона змінить онлайн-шопінг

Amazon тестує нову функцію "Купити для мене" (Buy for Me), яка дозволить клієнтам знаходити та купувати товари на сайтах інших брендів безпосередньо через додаток Amazon Shopping.

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Про це компанія написала в блозі.

Це рішення стане в пригоді тим, хто не може знайти бажаний товар на Amazon.

Як працює "Купити для мене"

Нова функція інтегрована в систему пошуку Amazon. Якщо клієнт шукає певний бренд у додатку Amazon Shopping, він побачить:

товари, які продаються на Amazon;

пропозиції сторонніх продавців;

а також додатковий розділ " Купувати брендові сайти безпосередньо " , де будуть представлені товари з офіційних магазинів брендів.

Якщо товар недоступний на Amazon, користувач може натиснути кнопку "Купити для мене", після чого Amazon здійснить покупку від його імені.

Як оформити замовлення

Процес оформлення замовлення виглядає так:

Користувач натискає на товар у результатах пошуку ;

Amazon показує детальну інформацію про продукт у додатку ;

Якщо клієнт вирішує купити , він натискає кнопку " Купити для мене ";

" "; Amazon оформлює покупку через сайт бренду, використовуючи зашифровані дані клієнта ;

; Підтвердження замовлення, доставка та обслуговування здійснюються самим брендом.

"Ця функція допоможе клієнтам купувати товари навіть за межами нашої платформи, а брендам - отримувати нових покупців", - заявив директор Amazon з роздрібної торгівлі Олівер Месенджер.

Функція працює на базі Amazon Bedrock, використовуючи моделі штучного інтелекту Amazon Nova та Claude від Anthropic. Ці алгоритми допомагають автоматично завершувати покупки, мінімізуючи необхідність втручання людини.

Зараз "Купити для мене" тестується в бета-версії додатка Amazon Shopping для iOS та Android. Функцію поступово відкриватимуть для більшої кількості користувачів у США, а також додаватимуть нові бренди.

Нещодавно Amazon також офіційно презентував Alexa Plus — нову версію свого голосового асистента, оснащену покращеним штучним інтелектом. Оновлення дозволяє Alexa вести більш природні бесіди, запам’ятовувати вподобання користувачів та самостійно виконувати завдання, зокрема замовлення товарів, планування подій та керування розумним будинком.