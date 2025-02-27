Amazon представила вдосконалену версію Alexa Plus, оснащену потужним штучним інтелектом

Amazon офіційно презентувала Alexa Plus — нову версію свого голосового асистента, оснащену покращеним штучним інтелектом. Оновлення дозволяє Alexa вести більш природні бесіди, запам’ятовувати вподобання користувачів та самостійно виконувати завдання, зокрема замовлення товарів, планування подій та керування розумним будинком.

Про це інформує The Verge.

Що нового в Alexa Plus

Серед нових можливостей Alexa Plus — здатність виконувати завдання за вас. Тепер ви зможете попросити її замовити продукти чи надіслати запрошення на подію вашим друзям. Amazon також зазначає, що Alexa Plus зможе запам'ятовувати особисті дані, наприклад, вашу дієту та уподобання у фільмах.

Alexa Plus також здатна продовжувати розмови. Крім того, вона має можливості зору та може робити фотографії та аналізувати зображення.

Amazon продемонстрував ще низку функцій Alexa Plus:

може повідомити вас про наявність квитків на концерти;

надати інформацію про місцеві підприємства, посилаючись на Yelp;

допомогти забронювати вечерю;

здатна читати навчальні посібники;

перевіряти ваші відповіді;

досліджувати поїздки;

створювати маршрути.

Alexa Plus також можна використовувати для музики, знаходячи пісні за відносно розпливчастими описами. Компанія також зазначила, що можна попросити Alexa перейти до конкретної сцени у фільмі, хоча під час демонстрації це вимагало кількох спроб.

Багато з продемонстрованих функцій Alexa Plus мали візуальний характер, що означає оновлення інформаційної панелі та інтерфейсу користувача сенсорних пристроїв Echo.

На головному екрані з'явилися нові налаштовувані віджети, які можна переміщувати на другу сторінку, а також абсолютно новий віджет, створений спеціально для керування підключеними пристроями розумного дому.

Скільки коштує Alexa Plus

Alexa Plus коштує 19,99 доларів на місяць або є безкоштовною для учасників Amazon Prime, що робить її вигідною пропозицією, адже підписка на Prime обходиться всього в 14,99 доларів на місяць або 139 доларів на рік.

Користувачі також отримують доступ до веб-сайту Alexa, де, за словами компанії, можна виконувати "довготривалі завдання".

Крім того, Amazon анонсувала нову програму Alexa, яка буде оптимізована для роботи з новим помічником. Alexa Plus буде сумісна з "майже всіма" пристроями Alexa, випущеними до цього часу, починаючи з Echo Show 8, 10, 15 та 21. Нову систему надаватимуть безкоштовно тим, хто отримає ранній доступ, що стартує вже наступного місяця.

Що передувало

Зазначається, що у вересні 2023 року Amazon вперше оголосив про намір "завантажити" Alexa штучним інтелектом. Тоді компанія озвучила плани, заявивши, що Alexa зможе розуміти контекст і створювати автоматизовані програми — достатньо було лише задати питання.

Однак у червні наступного року, коли Apple анонсувала своє оновлення для Siri AI, почали з’являтися повідомлення про труднощі в реалізації цих амбіцій. Зокрема, деякі співробітники компанії звільнялися, вважаючи, що ця версія Alexa ніколи не запрацює.

Нагадаємо, під тиском конкуренції з боку китайського стартапу DeepSeek, американські технологічні гіганти Amazon, Meta, Microsoft і Alphabet планують витратити у 2025 році понад 300 мільярдів доларів на штучний інтелект.