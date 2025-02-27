Amazon представила усовершенствованную версию Alexa Plus, оснащенную мощным искусственным интеллектом

Amazon официально представила Alexa Plus — новую версию своего голосового ассистента, оснащенную улучшенным искусственным интеллектом. Обновление позволяет Alexa вести более естественные беседы, запоминать предпочтения пользователей и самостоятельно выполнять задачи, в частности, заказ товаров, планирование событий и управление умным домом.

Об этом сообщает The Verge.

Что нового в Alexa Plus

Среди новых возможностей Alexa Plus способность выполнять задания за вас. Теперь вы можете попросить ее заказать продукты или отправить приглашение на событие вашим друзьям. Amazon также отмечает, что Alexa Plus сможет запоминать личные данные, например вашу диету и предпочтения в фильмах.

Alexa Plus также способна продолжать разговор. Кроме того, она имеет возможность зрения и может делать фотографии и анализировать изображения.

Amazon продемонстрировал еще ряд функций Alexa Plus:

может сообщить вам о наличии билетов на концерты;

предоставить информацию о местных предприятиях, ссылаясь на Yelp;

помочь забронировать ужин;

способна читать учебные пособия;

проверять ваши ответы;

исследовать поездки;

создавать маршруты.

Alexa Plus также можно использовать для музыки, находя песни по относительно расплывчатым описаниям. Компания также отметила, что можно попросить Alexa перейти к конкретной сцене фильма, хотя во время демонстрации это требовало нескольких попыток.

Многие из продемонстрированных функций Alexa Plus имели визуальный характер, что означает обновление информационной панели и пользовательского интерфейса сенсорных устройств Echo.

На главном экране появились новые настраиваемые виджеты, которые можно перемещать на вторую страницу, а также новый виджет, созданный специально для управления подключенными устройствами умного дома.

Сколько стоит Alexa Plus

Alexa Plus стоит 19,99 долларов в месяц или является бесплатной для участников Amazon Prime, что делает ее выгодным предложением, ведь подписка на Prime обходится всего в 14,99 долларов в месяц или 139 долларов в год.

Пользователи также получают доступ к веб-сайту Alexa, где, по словам компании, можно выполнять "долговременные задания".

Кроме того, Amazon анонсировала новое приложение Alexa, которое будет оптимизировано для работы с новым помощником. Alexa Plus будет совместима с "почти всеми" устройствами Alexa, выпущенными до этого времени, начиная с Echo Show 8, 10, 15 и 21. Новая система будет предоставляться бесплатно тем, кто получит ранний доступ, стартующий уже в следующем месяце.

Что предшествовало

Отмечается, что в сентябре 2023 года Amazon впервые объявил о намерении "накачать" Alexa искусственным интеллектом. Тогда компания озвучила планы, заявив, что Alexa сможет понимать контекст и создавать автоматизированные программы – достаточно было только задать вопрос.

Однако в июне следующего года, когда Apple анонсировала свое обновление для Siri AI, стали появляться сообщения о трудностях в реализации этих амбиций. В частности, некоторые сотрудники компании увольнялись, полагая, что эта версия Alexa никогда не заработает.

Напомним, под давлением конкуренции со стороны китайского стартапа DeepSeek американские технологические гиганты Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить в 2025 году более 300 миллиардов долларов на искусственный интеллект.