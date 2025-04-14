Аргентина отменяет валютный контроль, действовавший с 2019 года

Аргентина в пятницу, 12 апреля, заключила с Международным валютным фондом (МВФ) соглашение о предоставлении расширенного кредитного финансирования на сумму 20 миллиардов долларов сроком на 48 месяцев. Благодаря финансовым поступлениям правительство страны с 14 апреля ослабляет контроль над песо, действовавший с 2019 года.

Об этом сообщает агентство R euters.

МВФ выделит 12 миллиардов долларов 15 апреля, а еще 2 миллиарда долларов поступят в июне. Также было объявлено о других многолетних выплатах, включая 12 миллиардов долларов от Всемирного банка и 10 миллиардов долларов от Межамериканского банка развития.

Ожидается, что соглашение с МВФ поможет Аргентине "стимулировать дополнительную официальную многостороннюю и двустороннюю поддержку, а также своевременно восстановить доступ к международным рынкам капитала.

"Ключевые принципы программы включают поддержку сильного фискального якоря, переход к более надежному денежно-кредитному и валютному режиму с большей гибкостью обменного курса ", — говорится в заявлении фонда.

Центральный банк (ЦБ) страны объявил, что с понедельника отменит фиксированную привязку валюты, позволив песо свободно колебаться в пределах диапазона от 1000 до 1400 песо за доллар против 1074 года на закрытии пятницы.

Кроме того, в ЦБ заявили, что отменяют значительную часть так называемых мер контроля за движением капитала, которые ограничивали доступ к иностранной валюте. С этого года компании также смогут репатриировать прибыль из страны, являющейся ключевым требованием со стороны предприятий, способных привлечь больше инвестиций.

"С понедельника мы сможем отменить валютные ограничения, введенные в 2019 году и ограничивающие нормальное функционирование экономики", — отметил министр экономики Луис Капуто.

Президент Аргентины Хавьер Милей обратился к нации с речью и заявил, что Аргентина "находится в лучшем положении, чем когда-либо, чтобы противостоять внешним потрясениям".

Однако в докладе сотрудников МВФ о соглашении на 20 миллиардов долларов содержится предупреждение о том, что "риски ухудшения ситуации остаются высокими", поскольку реализация программы может быть осложнена ростом напряженности в мировой торговле, а также волатильностью, вызванной предстоящим избирательным циклом и нестабильными социальными условиями внутри страны.

Новая система обменного курса может позволить песо ослабнуть почти на треть, если валюта достигнет более слабого края коридора, хотя центральный банк будет иметь некоторые инструменты для вмешательства. По словам финучреждения, коридор будет расширяться на 1% ежемесячно.

Однако, аргентинский экономист Рикардо Дельгадо, оценивая намерения правительства по отмене валютного контроля, отметил: "Несколько странно, что в это время глобальной нестабильности контроль снимается" .

Ранее сообщалось, что Аргентина планирует заключить соглашение с МВФ на сумму 20 миллиардов долларов, стремясь успокоить волнение на местном рынке. Страна борется с трехзначной инфляцией, истощением резервов и растущим долгом.