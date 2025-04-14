Аргентина скасовує валютний контроль, який діяв з 2019 року

Аргентина у п'ятницю, 12 квітня уклала з Міжнародним валютним фондом (МВФ) угоду про надання розширеного кредитного фінансування на суму 20 мільярдів доларів терміном на 48 місяців. Завдяки фінансовим надходженням уряд країни з 14 квітня послабляє контроль над песо, який діяв з 2019 року.

Про це повідомляє агентство Reuters.

МВФ виділить 12 мільярдів доларів 15 квітня, а ще 2 мільярди доларів надійдуть до червня. Також було оголошено про інші багаторічні виплати, включаючи 12 мільярдів доларів від Світового банку та 10 мільярдів доларів від Міжамериканського банку розвитку.

Очікується, що угода з МВФ допоможе Аргентині "стимулювати додаткову офіційну багатосторонню та двосторонню підтримку, а також своєчасно відновити доступ до міжнародних ринків капіталу. Ключові принципи програми включають підтримку сильного фіскального якоря, перехід до більш надійного грошово-кредитного та валютного режиму з більшою гнучкістю обмінного курсу", — заявили у фонді.

Центральний банк (ЦБ) країни оголосив, що з понеділка скасує фіксовану прив'язку валюти, дозволивши песо вільно коливатися в межах діапазону від 1000 до 1400 песо за долар проти 1074 року на закритті п'ятниці.

Крім того у ЦБ заявили, що скасують значну частину так званих заходів контролю за рухом капіталу, які обмежували доступ до іноземної валюти. З цього року компанії також зможуть репатріювати прибуток із країни, що є ключовою вимогою з боку підприємств, здатних залучити більше інвестицій.

"З понеділка ми зможемо скасувати валютні обмеження, запроваджені у 2019 році та які обмежують нормальне функціонування економіки", — зазначив міністр економіки Луїс Капуто.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей звернувся до нації з промовою і заявив, що Аргентина "перебуває в кращому становищі, ніж будь-коли, щоб протистояти зовнішнім потрясінням".

Однак у доповіді співробітників МВФ про угоду на 20 мільярдів доларів міститься попередження про те, що "ризики погіршення ситуації залишаються високими", оскільки реалізація програми може бути ускладнена зростанням напруженості у світовій торгівлі, а також волатильністю, спричиненою майбутнім виборчим циклом та нестабільними соціальними умовами всередині країни.

Нова система обмінного курсу може дозволити песо ослабнути майже на третину, якщо валюта досягне слабшого краю коридору, хоча центральний банк матиме деякі інструменти для втручання. За словами фінустанови, коридор розширюватиметься на 1% щомісяця.

Однак, аргентинський економіст Рікардо Дельгадо, оцінючи наміри уряду щодо скасування валютного контролю, зазначив: "Трохи дивно, що в цей час глобальної нестабільності контроль знімається".

Раніше повідомлялося про те, що Аргентина планує укласти угоду з МВФ на суму 20 мільярдів доларів, прагнучи заспокоїти хвилювання на місцевому ринку. Країна бореться з тризначною інфляцією, виснаженням резервів і зростаючим боргом.