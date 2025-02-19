Британия готова передать Украине истребители Typhoon вместо наземных войск — The Times

Великобритания ищет альтернативные способы предоставления гарантий безопасности Украине вместо отправки военных для миротворческих сил. Британские министры рассматривают вариант патрулирования воздушного пространства в Украине истребителями Typhoon в рамках гарантий безопасности по достижении соглашения о прекращении огня.

Об этом пишет The Times со ссылкой на собственные источники.

По словам высокопоставленного источника в правительстве, миссия "воздушного патрулирования" имела бы смысл, хотя для этого потребуется значительное количество самолетов, а также системы ПВО для их защиты.

"Теоретически Британия могла бы направить десятки истребителей Typhoon, которые будут готовы к любым атакам России, в то время тогда миротворческие силы из Великобритании и других европейских стран обеспечивали бы защиту на земле", — говорится в статье.

Отмечается, что миссия "воздушного патрулирования" под руководством Великобритании могла быть создана по модели миссий НАТО в странах Балтии. Собеседник в Воздушных силах Британии высказал мнение, что это более вероятно, чем бесполетная зона, которая требовала бы патрулировать небо в круглосуточном режиме. Базирование британских самолетов возможно в Польше.

Миротворческие силы в Украине

В конце января Зеленский заявил, что для обеспечения безопасности Украины после остановки боевых действий понадобится не менее 200 тыс. миротворцев. Позже президент уточнил, что среди миротворческих сил в Украине должны быть США.

Накануне встречи европейских лидеров в Париже премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что его страна готова отправить свои войска в Украину для выполнения условий потенциального мирного соглашения. Стармер заявил, что его страна уже выделила 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодной помощи Украине минимум до 2030 года. Однако, по его словам, реальная безопасность Украины нуждается не только в финансировании, но и в физическом присутствии международных сил.

Напомним, Европейские союзники активно пытались убедить президента США Дональда Трампа поддержать участие американских военных в будущих миротворческих силах для Украины, что может сделать усилия миротворческих более убедительными.