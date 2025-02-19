Британія готова передати Україні винищувачі Typhoon замість наземних військ - The Times

Велика Британія шукає альтернативні способи надання гарантій безпеки Україні замість надсилання військових для миротворчих сил. Британські міністри розглядають варіант патрулювання повітряного простору в Україні винищувачами Typhoon у межах гарантій безпеки після досягнення угоди про припинення вогню.

Про це пише The Times із посиланням на власні джерела.

За словами високопоставленого джерела в уряді, місія "повітряного патрулювання" мала б сенс, хоча для цього знадобиться значна кількість літаків, а також системи ППО для їх захисту.

"Теоретично Британія могла би направити десятки винищувачів Typhoon, які будуть готові до будь-яких атак Росії, у той час тоді миротворчі сили з Великої Британії та інших європейських країн забезпечували б захист на землі", - йдеться у статті.

Зазначається, що місія "повітряного патрулювання" під керівництвом Великої Британії могла би бути створена за моделлю місій НАТО у країнах Балтії. Співрозмовник у Повітряних силах Британії висловив думку, що це більш імовірно, ніж безполітна зона, яка би вимагала патрулювати небо у цілодобовому режимі. Базування британських літаків можливе у Польщі.

Миротворчі сили в Україні

Наприкінці січня Зеленський заявив, що для убезпечення України після зупинки бойових дій знадобиться щонайменше 200 тис. миротворців. Пізніше президент уточнив, що серед миротворчих сил в Україні мають бути військові США.

Напередодні зустрічі європейських лідерів у Парижі, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова відправити свої війська до України для виконання умов потенційної мирної угоди. Стармер заявив, що його країна вже виділила 3 мільярди фунтів стерлінгів щорічної допомоги Україні щонайменше до 2030 року. Однак, за його словами, реальна безпека України потребує не лише фінансування, а й фізичної присутності міжнародних сил.

Нагадаємо, Європейські союзники активно намагалися переконати президента США Дональда Трампа підтримати участь американських військових у майбутніх миротворчих силах для України, що може зробити миротворчі зусилля більш переконливими.