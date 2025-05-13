Долг в 3,7 млрд грн: имущество Южного ГОКа передано в налоговый залог

Имущество АО “Южный горно-обогатительный комбинат” было передано в налоговый залог по причине невыполнения финансовых обязательств перед государством на сумму 3,7 млрд грн.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

Что известно о деле

Верховный Суд обязал "ЮжГОК" уплатить налоговое обязательство в бюджет. За три года компания выплатила 29,8 млрд грн дивидендов 12 кипрским компаниям, но реальными бенефициарами были структуры в Нидерландах, что лишает оснований для применения льготной ставки.

Отмечается, что налогоплательщик не выполнил решение суда и в течение 10 дней, отведенных для добровольной уплаты долга, сумма не была погашена.

С начала мая долг стал официальным налоговым обязательством. Государственная налоговая служба направила должнику требование об уплате, а также приняла решение об описании имущества, зарегистрированного в налоговый залог. Если долг не будет уплачен, имущество, описанное в залоге, может быть реализовано для его погашения.

На сумму долга начисляется пеня в размере 120% годовых учетной ставке НБУ.

О Южном ГОКе

Южный Горно-обогатительный комбинат (Южный ГОК) является первой крупной производственной единицей в Криворожском железорудном бассейне, расположенной в одноименном жилом районе города Кривой Рог. Это предприятие занимает ведущие позиции по добыче и переработке железной руды на территории Украины.

Основными продуктами, производимыми на комбинате, являются железорудный концентрат и агломерат.

Железорудный агломерат, являющийся важной составляющей для сталелитейной промышленности, полностью поставляется на украинский рынок, обеспечивая потребности отечественных предприятий. В то же время, значительная часть продукции комбината, а именно около 60% железорудного концентрата, идет на экспорт, в частности, в Китай — одного из крупнейших потребителей железной руды в мире.

Южный ГОК играет важную роль в экономике Украины, в частности в экспортном потенциале и развитии металлургической отрасли.

Контрольный пакет акций Южного ГОКа принадлежит нидерландской Mеtinvest BV, конечным бенефициаром которой является Ринат Ахметов.

Напомним, в 2024 году "Метинвест" начал производство 20 новых видов продукции, включая совместный металлургический комбинат "Запорожсталь", который выпустил шесть новых продуктов.