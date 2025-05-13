Борг у 3,7 млрд грн: майно Південного ГЗК передано в податкову заставу

Майно АТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” (Південний ГЗК) було передано в податкову заставу через невиконання фінансових зобов’язань перед державою на суму 3,7 млрд грн.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

Що відомо про справу

Верховний суд зобов'язав Південний ГЗК сплатити податкове зобов'язання до бюджету. Протягом трьох років компанія виплатила 29,8 млрд грн дивідендів 12 кіпрським компаніям, але реальними бенефіціарами були структури в Нідерландах, що позбавляє підстав для застосування пільгової ставки.

Зазначається, що платник податків не виконав рішення суду, і протягом 10 днів, відведених для добровільної сплати боргу, сума не була погашена.

З початку травня борг став офіційним податковим зобов'язанням. Державна податкова служба надіслала боржнику вимогу про сплату, а також ухвалила рішення про опис майна, яке було зареєстровано в податкову заставу. Якщо борг не буде сплачено, майно, описане в заставу, може бути реалізоване для його погашення.

На суму боргу нараховується пеня у розмірі 120% річних облікової ставки НБУ.

Про Південний ГЗК

Південний гірничо-збагачувальний комбінат є першою великою виробничою одиницею в Криворізькому залізорудному басейні, що розташована в однойменному житловому районі міста Кривий Ріг. Це підприємство займає провідні позиції у видобутку та переробці залізної руди на території України.

Основними продуктами, що виробляються на комбінаті, є залізорудний концентрат та агломерат.

Залізорудний агломерат, що є важливою складовою для сталеливарної промисловості, повністю постачається на український ринок, забезпечуючи потреби вітчизняних підприємств. Водночас, значна частина продукції комбінату, а саме близько 60% залізорудного концентрату, йде на експорт, зокрема до Китаю — одного з найбільших споживачів залізної руди у світі.

Південний ГЗК відіграє важливу роль в економіці України, зокрема в експортному потенціалі та розвитку металургійної галузі.

Контрольний пакет акцій Південного ГЗК належить нідерландській Mеtinvest B.V., кінцевим бенефіціаром якої є Рінат Ахметов.

Нагадаємо, у 2024 році "Метінвест" розпочав виробництво 20 нових видів продукції, включно зі спільним металургійним комбінатом “Запоріжсталь”, який випустив шість нових продуктів.