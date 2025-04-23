Податкова змусила Південний ГЗК сплатити 3,7 млрд грн: деталі справи

Верховний суд зобов'язав АТ "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" сплатити до бюджету 3,7 млрд грн. Це податки та штрафи за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів цією компанією кіпрським фірмам.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко

За його словами, суд підтримав позицію ДПС, задовільнивши касаційну скаргу.

Як розповів Кравченко, під час перевірки податкова виявила, що протягом трьох років "ПівдГЗК" перерахувало дивіденди 12 акціонерам – резидентам Кіпру. Загальна сума становила 29,8 млрд грн. При виплаті дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування – 5 %, тому до бюджету було сплачено 1,49 млрд грн.

"Ретельна перевірка показала, що ці кіпрські компанії – "технічні". Отримані кошти оперативно перераховувалися компаніям-резидентам Нідерландів. Отже, кіпрські компанії не є бенефіціарними власниками доходу, пільгове оподаткування – незаконне", – зауважив Кравченко.

Він пояснив, що саме тому ДПС донараховано основний платіж – 2,98 млрд грн та штрафи – 0,8 млрд грн. Позицію податкової товариство оскаржувало в суді.

Кравченко повідомив, що у АТ "ПівдГЗК", після оприлюднення рішення суду, є 10 днів, щоб сплатити до бюджету відповідні кошти. У разі несплати через суд будуть заблоковані рахунки та заарештовано майно на суму заборгованості.

"Матеріали перевірки будуть передані правоохоронним органам для відповідного відпрацювання. Ухиляєшся від податків – відповідаєш за законом. Без винятків!" – наголосив Кравченко.

Про Південний ГЗК

Південний ГЗК — перший гірничо-збагачувальний комбінат Криворізького залізорудного басейну, розташований на однойменному житловому масиві міста Кривий Ріг.

Південний ГЗК виробляє залізорудний концентрат і агломерат.

Залізорудний агломерат повністю поставляється на український ринок. Майже 60% виробленого концентрату експортується до Китаю.

Південний ГЗК контролюють спільно "Метінвест Холдинг" Ріната Ахметова і Evraz Group.

Нагадаємо, "Метінвест" у 2025 році інвестує 5,7 млрд грн у розвиток Об'єднаного гірничо-збагачувального комбінату у Кривому Розі, до складу якого входять Центральний, Інгулецький та Північний ГЗК.