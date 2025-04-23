Налоговая выиграла суд у Южного ГОКа на 3,7 млрд грн: детали дела

Верховный суд обязал АО "Южный горно-обогатительный комбинат" уплатить в бюджет 3,7 млрд грн. Это налоги и штрафы за неправомерное применение налоговых льгот при выплате дивидендов этой компанией кипрским фирмам.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

По его словам, суд поддержал позицию ГНС, удовлетворив кассационную жалобу.

Как рассказал Кравченко, во время проверки налоговая обнаружила, что в течение трех лет "ЮжГОК" перечислило дивиденды 12 акционерам – резидентам Кипра. Общая сумма составила 29,8 млрд. грн. При выплате дивидендов применялась льготная ставка налогообложения – 5%, поэтому в бюджет было уплачено 1,49 млрд грн.

"Ретельная проверка показала, что эти кипрские компании – "технические". Полученные средства оперативно перечислялись компаниям-резидентам Нидерландов. Следовательно, кипрские компании не являются бенефициарными владельцами дохода, льготное налогообложение – незаконно", – отметил Кравченко.

Он объяснил, что именно поэтому ГНС доначислен основной платеж – 2,98 млрд грн и штрафы – 0,8 млрд грн. Позицию налогового общества обжаловало в суде.

Кравченко сообщил, что у АО "ЮжГОК", после обнародования решения суда, есть 10 дней, чтобы уплатить в бюджет соответствующие средства. В случае неуплаты через суд будут заблокированы счета и арестовано имущество на сумму задолженности.

"Материалы проверки будут переданы правоохранительным органам для соответствующей отработки. Уклоняешься от налогов – отвечаешь по закону. Без исключений!" – подчеркнул Кравченко.

О Южном ГОКе

Южный ГОК – первый горно-обогатительный комбинат Криворожского железорудного бассейна, расположенный на одноименном жилом массиве города Кривой Рог.

Южный ГОК производит железорудный концентрат и агломерат.

Железорудный агломерат полностью поставляется на украинский рынок. Почти 60% производимого концентрата экспортируется в Китай.

Южный ГОК контролируют совместно "Метинвест Холдинг" Рината Ахметова и Evraz Group.

Напомним, "Метинвест" в 2025 году инвестирует 5,7 млрд грн в развитие Объединенного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, в состав которого входят Центральный, Ингулецкий и Северный ГОК.