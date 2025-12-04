Запланована подія 2

Экс-чиновнику "Энергоатома" Юрию Шейко суд избрал круглосуточный домашний арест

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-чиновнику Энергоатома и бывшему первому заместителю министра энергетики Юрию Шейко — круглосуточный домашний арест сроком на два месяца с ношением электронного браслета. Арест будет действовать до 2 февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Общественное".

Шейка подозревают в завладении имуществом на 18 млн грн

Экс-чиновника "Энергоатома" и бывшего первого заместителя министра энергетики Юрия Шейко задержали в Киеве 2 декабря. Ему поставлено в известность о подозрении в завладении государственным имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ).

По версии прокуратуры, в 2022 году при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб Шейко подписал дополнительное соглашение, которое без экономических оснований увеличило сумму страхования со 105,642 млн грн до 130,925 млн грн, нанеся государству ущерб в 18 млн грн. Правоохранители также указывают на связи страховой компании ПАО "Просто-Страхование" с российским холдингом "РЕСО" и утверждают, что Шейко действовал преднамеренно, вступив в сговор с другими лицами.

Сторона защиты отрицает необоснованность подозрения и рисков. Адвокат объясняет, что увеличение суммы в гривне произошло из-за изменения курса Нацбанка по СДР, и в пересчете на СДР фактически было сэкономлено 40 тысяч гривен. По его словам, Шейко как вице-президент по эксплуатации не имел полномочий распоряжаться бухгалтерией самостоятельно.

Сам Юрий Шейко заявил, что подписывал документы только на финальном этапе после согласования всех профильных департаментов — юридического, финансового и договорного.

Автор:
Ольга Опенько