Експосадовцю "Енергоатома" Юрію Шейку суд обрав цілодобовий домашній арешт

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід експосадовцю Енергоатома та колишньому першому заступнику міністра енергетики Юрію Шейку - цілодобовий домашній арешт строком на два місяці з носінням електронного браслета. Арешт діятиме до 2 лютого 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Суспільне".

Шейка підозрюють у заволодінні майном на 18 млн грн

Експосадовця "Енергоатома" та колишнього першого заступника міністра енергетики Юрія Шейка затримали в Києві 2 грудн. Йому повідомлено про підозру у заволодінні державним майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ).

За версією прокуратури, у 2022 році під час укладання договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду Шейко підписав додаткову угоду, яка без економічних підстав збільшила суму страхування з 105,642 млн грн до 130,925 млн грн, завдавши державі збитків у 18 млн грн. Правоохоронці також вказують на зв’язки страхової компанії ПАТ "Просто-Страхування" з російським холдингом "РЕСО" і стверджують, що Шейко діяв умисно, вступивши в змову з іншими особами.

Сторона захисту заперечує необґрунтованість підозри та наявність ризиків. Адвокат пояснює, що збільшення суми у гривні відбулося через зміну курсу Нацбанку щодо СПЗ, і в перерахунку на СПЗ фактично було заощаджено 40 тисяч гривень. За його словами, Шейко як віцепрезидент з експлуатації не мав повноважень розпоряджатися бухгалтерією самостійно.

Сам Юрій Шейко заявив, що підписував документи лише на фінальному етапі, після погодження всіх профільних департаментів — юридичного, фінансового та договірного.