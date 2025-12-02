Ексвисокопосадовця "Енергоатому" затримано за підозрою у привласненні держкоштів: що відомо

Київська міська прокуратура та СБУ повідомили про затримання колишнього високопосадовця “Енергоатому”. Йому готують підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах. Йдеться про можливі зловживання під час укладення критично важливого для ядерної безпеки країни страхового договору.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Київська міська прокуратура разом із ГУ СБУ в місті Києві та Київській області затримали колишнього виконувача обов’язків першого віцепрезидента ДП "НАЕК "Енергоатом", який також раніше обіймав посаду першого заступника міністра енергетики України. Правоохоронці готують йому повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України — у заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб.

За даними слідства, провадження стосується ймовірних маніпуляцій під час укладення договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду — документа, важливого для забезпечення ядерної безпеки держави.

Ім'я фігуранта офіційно не розголошується, однак, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про Юрія Шейка.

Про схему

За даними слідства, схема виглядала так.

1 серпня 2022 року посадовець уклав договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності з ПАТ "Просто-Страхування" на суму понад 105 млн грн. Уже 12 серпня він підписав додаткову угоду, якою збільшив вартість контракту до майже 131 млн грн. Як зазначають слідчі, жодних економічних підстав для подорожчання не було, а рішення обґрунтовувалося нібито вимогами німецького перестраховика "ЯСП".

Внутрішні перевірки, документальні ревізії та судово-економічна експертиза засвідчили ознаки штучного завищення вартості послуг. За висновками експертів, сума перевищення становила 18,6 млн грн. Саме ці кошти, на переконання слідства, були виведені зі стратегічного підприємства.

Однак, як зауважують правоохоронці, справа не обмежується фінансовими зловживаннями. Під час аналізу структури власності ПАТ "Просто-Страхування" слідство виявило складний ланцюг афілійованих компаній, що веде до російського фінансового сектору. Основним власником страховика є кіпрська компанія LAVIDIA LIMITED, яка контролює майже 100% статутного капіталу. Міноритарні частки належать ПАТ "Життя та Пенсія" та громадянину України.

Подальше вивчення корпоративних зв’язків привело до низки кіпрських компаній, пов’язаних із LAVIDIA LIMITED, та до громадянина Вірменії, який, за версією слідства, контролював частину операцій. У структурі також фігурує дочірнє підприємство "Р-Інтер» (раніше "РЕСО-Інтер", що, як стверджують правоохоронці, пов’язане з російським холдингом "РЕСО". Кінцевими бенефіціарами цього холдингу є громадяни РФ. Крім того, серед акціонерів ПАТ "Життя та Пенсія" також є громадянин РФ - президент російської "Холдингової компанії "РЕСО".

Слідство розцінює таку багаторівневу структуру як класичну схему приховування кінцевих бенефіціарів через іноземні юрисдикції та посередницькі компанії. В умовах війни, наголошують у правоохоронних органах, будь-які непрозорі зв’язки з російським капіталом у стратегічних сферах несуть особливу загрозу національній безпеці.

Наразі для затриманого готують матеріали для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Черкаській області завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови правління приватної компанії у сфері газорозподілення – товариства "Блакитне паливо". Посадовець організував незаконне споживання державного газу на 251 млн грн, попри те що підприємству було офіційно припинено постачання через борги.