Збитків на понад 250 млн грн: справу екскерівника газорозподільної компанії на Черкащині скеровано до суду

Прокурори Черкаської обласної прокуратури завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови правління приватної компанії у сфері газорозподілення – товариства "Блакитне паливо". Посадовець організував незаконне споживання державного газу на 251 млн грн, попри те що підприємству було офіційно припинено постачання через борги.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Деталі справи

У січні 2023 року державне підприємство виключило підконтрольне йому товариство з балансуючої групи та припинило постачання ресурсу через значну заборгованість. Це означало, що компанія втратила право розподіляти газ споживачам.

Проте упродовж лютого–червня того ж року посадовець не уклав нових договорів постачання, а натомість організував подальше споживання природного газу.

Унаслідок таких дій відбувся несанкціонований відбір понад 10 млн кубометрів газу з газорозподільної системи, що спричинило тяжкі збитки державним інтересам на суму понад 251 млн грн.

Дії екскерівника кваліфіковано як зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у серпні прокурори повідомили про підозру ексголові правління цієї газопостачальної компанії.

Автор:
Тетяна Ковальчук