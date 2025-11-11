Запланована подія 2

Ущерб более чем на 250 млн грн: дело экс-главы газораспределительной компании в Черкасской области направлено в суд

Дело экспредседателя правления газоснабжающей компании направлено в суд / Черкасская областная прокуратура

Прокуроры Черкасской областной прокуратуры завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления частной компании в сфере газораспределения — общества "Блакитне паливо". Чиновник организовал незаконное потребление государственного газа на 251 млн грн, несмотря на то, что предприятию были официально прекращены поставки из-за долгов.

Детали дела

В январе 2023 года государственное предприятие исключило подконтрольное ему общество из балансирующей группы и прекратило поставки ресурса из-за значительной задолженности. Это означало, что компания лишилась права распределять газ потребителям.

Однако в течение февраля-июня того же года должностное лицо не заключило новые договоры поставки, а зато организовало дальнейшее потребление природного газа.

В результате таких действий состоялся несанкционированный отбор более 10 млн кубометров газа из газораспределительной системы, что повлекло тяжкие убытки государственным интересам на сумму свыше 251 млн грн.

Действия экскеровщика квалифицированы как злоупотребления полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа либо арестом сроком до шести месяцев, либо лишением свободы сроком от трех до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в августе прокуроры сообщили о подозрении экс-председателю правления этой газоснабжающей компании.

Автор:
Татьяна Ковальчук