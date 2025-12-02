Экс-чиновник "Энергоатома" задержан по подозрению в присвоении госсредств: что известно

Киевская городская прокуратура и СБУ сообщили о задержании бывшего высокопоставленного чиновника "Энергоатома". Ему готовят подозрение в присвоении имущества в особо крупных размерах. Речь идет о возможных злоупотреблениях при заключении критически важного для ядерной безопасности страны страхового договора.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Киевская городская прокуратура вместе с ГУ СБУ в Киеве и Киевской области задержали бывшего исполняющего обязанности первого вице-президента ГП "НАЭК "Энергоатом", который также ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики Украины. Правоохранители готовят ему сообщение о подозрении по ч. 5 ст. злоупотребление служебным положением по предварительному сговору группы лиц.

По данным следствия, производство касается возможных манипуляций при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб — документа, важного для обеспечения ядерной безопасности государства.

Имя фигуранта официально не разглашается, однако, по данным источников РБК-Украина, речь идет о Юрие Шейко.

О схеме

По данным следствия, схема выглядела следующим образом.

1 августа 2022 года должностное лицо заключило договор обязательного страхования гражданской ответственности с ПАО "Просто-Страхование" на сумму свыше 105 млн грн. Уже 12 августа он подписал дополнительное соглашение, которым увеличил стоимость контракта почти до 131 млн грн. Как отмечают следователи, никаких экономических оснований для удорожания не было, а решение обосновывалось якобы требованиями немецкого перестраховщика "ЯСП".

Внутренние проверки, документальные ревизии и судебно-экономическая экспертиза показали признаки искусственного завышения стоимости услуг. По выводам экспертов, сумма превышения составила 18,6 млн грн. Именно эти средства, по мнению следствия, были выведены из стратегического предприятия.

Однако, как отмечают правоохранители, дело не ограничивается финансовыми злоупотреблениями. При анализе структуры собственности ПАО "Просто-Страхование" следствие выявило сложную цепь аффилированных компаний, ведущую к российскому финансовому сектору. Основным владельцем страховщика является кипрская компания LAVIDIA LIMITED, контролирующая почти 100% уставного капитала. Миноритарные части принадлежат ПАО "Жизнь и Пенсия" и гражданину Украины.

Дальнейшее изучение корпоративных связей привело к ряду кипрских компаний, связанных с LAVIDIA LIMITED, и гражданину Армении, который, по версии следствия, контролировал часть операций. В структуре также фигурирует дочернее предприятие "Р-Интер" (ранее "РЕСО-Интер", что, как утверждают правоохранители, связано с российским холдингом "РЕСО". Конечными бенефициарами этого холдинга являются граждане РФ. Кроме того, среди акционеров ПАО "Жизнь и Пенсия" также является гражданин РФ".

Следствие расценивает такую многоуровневую структуру как классическую схему укрывательства конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции и посреднические компании. В условиях войны, отмечают в правоохранительных органах, любые непрозрачные связи с российским капиталом в стратегических областях несут особую угрозу национальной безопасности.

Пока для задержанного готовят материалы для избрания меры пресечения.

