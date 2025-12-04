- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Евгений Кагановский возглавил Microsoft в Украине: что о нем известно
Microsoft назначила временного руководителя для украинского региона после того, как Леонид Полупан уволился и с 1 декабря присоединился к украинской ИТ-компании Seeton в качестве генерального директора. Новым руководителем техногиганта в Украине и странах Балтии стал Евгений Кагановский.
Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Dou.
Что известно о Евгении Кагановском?
В профиле Евгения Кагановского в Linkedin говорится, что он имеет 18-летний опыт управления трансформацией бизнеса, 14 из которых – в ИТ-секторе.
"В настоящее время я руковожу подразделением успеха клиентов Microsoft в 16 странах Центральной Европы. Я специализируюсь на масштабировании операций, создании высокопроизводительных команд и достижении измеримой ценности с помощью цифровых инноваций", — говорится в описании.
До реализации национальных цифровых стратегий в Microsoft Ukraine он также работал в IBM. Сейчас учится на программе MBA, чтобы дополнить магистерские степени по праву и экономике и филологии. Увлекается " формированием будущего технологически ориентированных организаций и созданием культуры, где люди и продуктивность преуспевают".
О Майкрософте Украина
Майкрософт Украина - ИТ-компания по программному обеспечению в Украине, часть международной информационно-технологической транснациональной корпорации Microsoft. Офис в Киеве открыт 25 июня 2003 года. Является членом Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес-ассоциации, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины с 2008 года.
Напомним, директор "Microsoft Украина" Леонид Полупан покинул пост после почти восьми лет работы, которые, по его словам, "сформировали меня как лидера и изменили мое мышление о технологиях".