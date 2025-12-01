Леонид Полупан покинул пост директора Microsoft Украина и перешел в Seeton

Директор "Microsoft Украина" Леонид Полупан покинул свой пост после почти восьми лет работы, которые, по его словам, "сформировали меня как лидера и изменили мое мышление о технологиях". С 1 декабря он присоединился к украинской ИТ-компании Seeton в качестве генерального директора (CEO).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Полупана в Linkedin.

Почему Полупан ушел из Microsoft Украины?

Он назвал свой переход "сочетанием стратегического решения и личной ответственности", имеющего два ключевых измерения: стратегическое и личное.

Полупан подчеркнул, что это решение имеет два измерения. "Первый – стратегический. Я считаю, что глобальный опыт должен работать в реальных рыночных условиях, где ежедневные решения определяют результаты, а не презентации. Рынки Украины и Азербайджана быстро развиваются, и у Seeton есть сильные инженерные возможности и четкое стремление к росту", — пояснил он.

Второй мотив – желание быть ближе к проектам, непосредственно влияющим на цифровую устойчивость государства.

"Это решение касается ответственности перед Украиной... Я хочу быть ближе к этой работе, где изменения ощутимы, а опыт превращается в конкретные результаты", — написал Полупан.

Он подчеркнул, что в последние годы показали, насколько технологии способны поддерживать государство, защищать критическую инфраструктуру и помогать бизнесу работать даже в самых сложных условиях.

Планы в Seeton

В новой должности Полупан сосредоточится на фундаментальных принципах, способствующих росту: сильные команды, четкий операционный ритм и технологическое совершенство. Хотя кибербезопасность и искусственный интеллект будут оставаться важными возможностями, "самое лидерство, структура и люди определяют долгосрочный успех".

"Я благодарен своим коллегам в Microsoft. Microsoft была моей школой трансформации. Теперь пора строить системы, работающие в реальном рыночном ритме", — подытожил Леонид Полупан.

В Seeton заявили, что Полупана выбрали по результатам международного конкурса. Глава наблюдательного совета Владимир Лавренчук подтвердил, что компания планирует ускорить развитие именно сервисных направлений и работы с глобальными партнерами.

" Под его руководством, мы ускорим расширение нашей деятельности в сфере услуг по кибербезопасности, масштабируем решение на основе искусственного интеллекта, углубим предложения в сфере облачных технологий и инфраструктуры, а также расширим международное присутствие ", - отметил Лавренчук.

О Леониде Полупане

Леонид Полупан в 2018 году работал директором по продажам в Microsoft в Черноморском регионе. Впоследствии стал директором продаж для корпоративных клиентов в 24 странах Центральной и Восточной Европы. С декабря 2022 – руководитель Microsoft в Украине и странах Балтии.

Имеет степень магистра машиностроения Национального университета биоресурсов и природопользования Украины и степень Executive MBA Киево-Могилянской бизнес-школы.

О Seeton

Seeton – национальный системный интегратор, уже более 20 лет внедряющий лучшие IT-практики для бизнеса и государства на рынке Украины. Seeton стал лидером отрасли, создавая технологические решения, упрощающие работу предприятий . Компания стремится к развитию бизнеса вне Украины и развивает представительство в Азербайджане – один из первых приоритетов в работе Seeton на международном рынке.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft будет бесплатно обеспечивать украинские государственные учреждения, образовательные учреждения, а также центральные и региональные органы власти доступом к своим облачным сервисам до конца 2025 года.