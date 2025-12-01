Леонід Полупан залишив посаду директора "Microsoft Україна" і перейшов у Seeton

Директор "Microsoft Україна" Леонід Полупан залишив свою посаду після майже восьми років роботи, які, за його словами, "сформували мене як лідера та змінили моє мислення про технології". З 1 грудня він приєднався до української ІТ-компанії Seeton як генеральний директор (CEO).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Полупана в Linkedin.

Чому Полупан пішов з "Microsoft Україна"?

Він назвав свій перехід "поєднанням стратегічного рішення і особистої відповідальності", що має два ключові виміри: стратегічний та особистий.

Полупан наголосив, що це рішення має два виміри. "Перший – стратегічний. Я вважаю, що глобальний досвід має працювати в реальних ринкових умовах, де щоденні рішення визначають результати, а не презентації. Ринки України та Азербайджану швидко розвиваються, і Seeton має сильні інженерні можливості та чітке прагнення до зростання", — пояснив він.

Другий мотив — бажання бути ближче до проєктів, що безпосередньо впливають на цифрову стійкість держави.

"Це рішення стосується відповідальності перед Україною... Я хочу бути ближчим до цієї роботи, де зміни є відчутними, а досвід перетворюється на конкретні результати", — написав Полупан.

Він підкреслив, що останні роки показали, наскільки технології здатні підтримувати державу, захищати критичну інфраструктуру та допомагати бізнесу працювати навіть у найскладніших умовах.

Плани у Seeton

На новій посаді Полупан зосередиться на фундаментальних принципах, які сприяють зростанню: сильні команди, чіткий операційний ритм та технологічна досконалість. Хоча кібербезпека та штучний інтелект залишатимуться важливими можливостями, "саме лідерство, структура та люди визначають довгостроковий успіх".

"Я вдячний своїм колегам у Microsoft. Microsoft була моєю школою трансформації. Тепер настав час будувати системи, які працюють у реальному ринковому ритмі", — підсумував Леонід Полупан.

У Seeton заявили, що Полупана обрали за результатами міжнародного конкурсу. Голова наглядової ради Володимир Лавренчук підтвердив, що компанія планує прискорити розвиток саме сервісних напрямків і роботи з глобальними партнерами.

"Під його керівництвом, ми прискоримо розширення нашої діяльності в сфері послуг з кібербезпеки, масштабуємо рішення на основі штучного інтелекту, поглибимо пропозиції в сфері хмарних технологій та інфраструктури, а також розширимо міжнародну присутність", — зазначив Лавренчук.

Про Леоніда Полупана

Леонід Полупан а у 2018 році працював директором з продажів в Microsoft у Чорноморському регіоні. Згодом став директором з продажів для корпоративних клієнтів у 24 країнах Центральної та Східної Європи. З грудня 2022-го – керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії.

Має ступінь магістра машинобудування Національного університету біоресурсів і природокористування України та ступінь Executive MBA Києво-Могилянської бізнес-школи.

Про Seeton

Seeton – національний системний інтегратор, який вже понад 20 років впроваджує найкращі IT–практики для бізнесу та держави на ринку України. Seeton став лідером галузі, створюючи технологічні рішення, які спрощують роботу підприємств. Компанія прагне до розвитку бізнесу поза межами України і розвиває представництво в Азербайджані – один з перших пріоритетів в роботі Seeton на міжнародному ринку.

Раніше повідомлялося, що корпорація Microsoft безкоштовно забезпечуватиме українські державні установи, освітні заклади, а також центральні й регіональні органи влади доступом до своїх хмарних сервісів до кінця 2025 року.