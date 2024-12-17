Досвід українських спеціалістів є надзвичайно цінним – директор Microsoft Україна Леонід Полупан

Українські спеціалісти з офісу Microsoft Україна накопичили величезну кількість знань у сфері відбиття кібератак, і цей досвід є корисним для багатьох країн.

Про це розповів регіональний директор Microsoft в Україні Леонід Полупан в інтерв'ю DOU.

Він зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення компанія Microsoft надала Україні понад 540 мільйонів доларів у вигляді гуманітарної допомоги, технологічних грантів, підтримки критичної інфраструктури тощо, і цей процес продовжується.

Досвід українських спеціалістів є дуже цінним

Директор Microsoft Україна наголосив, що наразі Україна є однією з найбільш атакованих країн у світі – в секунду блокується близько 4000 кібератак. Українські спеціалісти накопичили величезну кількість знань, і цей досвід цінний багатьом країнам.

"Наприклад, нинішня ситуація показує, що в кібератаках усе більше бере участь штучний інтелект. Потім український досвід поширюється, щоб зробити весь світ безпечнішим", - розповів Полупан.

За його словами, компанія регулярно оновлює програмне забезпечення відповідно до кібервикликів, з якими стикається. І це ПЗ далі використовують компанії по всьому світу, а успішні практики стають базою для політик інших компаній чи держав. Крім того, українські фахівці діляться своїм досвідом, консультують бізнеси щодо стійкості.

Які напрями діяльності компанії є найважливішими

Також Полупан зазначив, що найважливішими напрямами діяльності компанії є кібербезпека та штучний інтелект.

"А ШІ — напевно, одна з найбільш революційних технологій, яку ми коли-небудь бачили. І він може допомогти Україні впоратися з багатьма викликами, вийти на лідерські позиції в різних галузях. Наприклад, завдяки таким ШI-інструментам, як Microsoft Security Copilot, спеціаліст із базовими навичками з кібербезпеки зможе значно підвищити рівень захищеності своєї компанії", - розповів він.

На питання щодо того, спеціалісти яких IT-напрямів працюють в українському офісі, Полупан відповів, що здебільшого це – фахівці з кібербезпеки.

"Ті, хто працює з Microsoft Copilot та іншими агентами на базі штучного інтелекту. Інші напрями теж є, тобто маємо набір абсолютно різних спеціалістів", - зазначив він.

Чи відкриватимуться нові вакансії в Україні

За словами Полупана, українського офісу Microsoft майже не торкнулись скорочення штату в останні роки, на відміну від інших світових IT-компаній. Більш того, він оголосив, що станом на зараз компанія відкриває нові вакансії в Україні.

"Шукаємо ми Data AI спеціаліста. Ще одна вакансія відкриється за кілька днів. Тобто ми готові наймати в Україні. Оскільки працюємо у Центральній Європі, у нас також відкриті вакансії в Польщі, Литві, Естонії, Румунії", - розповів він.

Також директор Microsoft Україна повідомив, що компанія пропонує широкий спектр інструментів і ресурсів для розвитку різних навичок через такі платформи, як Microsoft Learning, GitHub або LinkedIn Learning. Таким чином будь-хто з українців має доступ до понад 600 курсів, які охоплюють багато різних тем.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням DOU, найбажанішим роботодавцем для українських IT-спеціалістів є компанії Grammarly, MacPaw, mono та NVIDIA.

Також варто додати, що у 2024 році частка нових спеціалістів в українському IT зменшилася до рекордно низьких 24%, що є найнижчим показником за останні десять років. Окрім того, кількість айтівців, які планують емігрувати, зросла до 15%.