В яких компаніях хотіли б працювати українські айтівці – дослідження

Найбажанішим роботодавцем для українських IT-спеціалістів є компанії Grammarly, MacPaw, mono та NVIDIA.

Про це свідчать результати опитування DOU.

Так, найбажанішим роботодавцем для українських айтівців є компанія Grammarly - 72% хотіли б тут працювати, а 39% — дуже хотіли б. Ця частка зросла у порівнянні з минулорічним дослідженням. Зазначається, що не змінили цієї тенденції навіть скорочення, які відбулися на початку року.

Наступні три сходинки ділять MacPaw, mono та NVIDIA: близько 30% українських айтівців дуже хотіли б працювати в кожній з цих компаній. Зокрема, mono вважають привабливим роботодавцем 69% українських айтівців.

Інфографіка: DOU

MacPaw та NVIDIA - теж дуже привабливі роботодавці для айтівців, проте загалом дещо менше, ніж Grammarly та mono.

До лідерів також входять Ajax Systems і SoftServe. Цьогоріч вони з дуже близькими показниками посідають 5-6 місця. Близько 20% фахівців дуже хочуть працювати в кожній з цих компаній.

Яким компаніям віддають перевагу айтівці у Києві, Львові та Дніпрі

Згідно з результатами дослідження, Grammarly, mono та MacPaw — найпривабливіші компанії для айтівців у Києві. Серед топ-10 компаній тут вісім продуктових (Grammarly, mono, MacPaw, NVIDIA, Ajax Systems, Genesis, Uklon та WiX) і дві сервісні (SoftServe та GlobalLogic).

Айтівці у Львові частіше віддають перевагу сервісним компаніям. Intellias, N-iX, GlobalLogic, ELEKS, Sigma Software тут частіше називали серед привабливих для роботи компаній, ніж в інших містах. Проте Grammarly, mono, NVIDIA та MacPaw, як і в інших містах, є лідерами за часткою айтівців, які дуже хотіли б тут працювати.

В Дніпрі лідерські позиції мають NVIDIA та mono.

Нагадаємо, у 2024 році частка нових спеціалістів в українському IT зменшилася до рекордно низьких 24%, що є найнижчим показником за останні десять років. Окрім того, кількість айтівців, які планують емігрувати, зросла до 15%.