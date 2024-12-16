В каких компаниях хотели бы работать украинские айтишники

Самым желанным работодателем для украинских IT-специалистов являются компании Grammarly, MacPaw, mono и NVIDIA.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Так, самым желанным работодателем для украинских айтишников является компания Grammarly — 72% хотели бы здесь работать, а 39% — очень хотели бы. Эта доля возросла по сравнению с прошлогодним исследованием. Отмечается, що эту тенденцию не изменили даже сокращения, которые произошли в начале года.

Следующие три строчки делят MacPaw, mono и NVIDIA: около 30% украинских айтишников очень хотели бы работать в каждой из этих компаний. В частности, mono считают привлекательным работодателем 69% украинских айтишников.

Инфографика: DOU

MacPaw и NVIDIA – тоже очень привлекательные работодатели для айтишников, однако в общем несколько меньше, чем Grammarly и mono.

В лидеры также входят Ajax Systems и SoftServe. В этом году они с очень близкими показателями занимают 5-6 места. Около 20% специалистов очень хотят работать в каждой из этих компаний.

Какие компании предпочитают айтишники в Киеве, Львове и Днепре

Согласно результатам исследования, Grammarly, mono и MacPaw – самые привлекательные компании для айтишников в Киеве. Среди топ-10 компаний здесь восемь продуктовых (Grammarly, mono, MacPaw, NVIDIA, Ajax Systems, Genesis, Uklon и WiX) и две сервисные (SoftServe и GlobalLogic).

Айтишники во Львове чаще предпочитают сервисные компании Intellias, N-iX, GlobalLogic, ELEKS, Sigma Software здесь чаще называли среди привлекательных для работы компаний, Однако Grammarly, mono, NVIDIA и MacPaw, как и в других городах, являются лидерами по доле айтишников, которые очень хотели бы здесь работать.

В Днепре лидерские позиции имеют NVIDIA и mono.

Напомним, в 2024 году доля новых специалистов в украинском IT уменьшилась до рекордно низких 24%, что является самым низким показателем за последние десять лет.