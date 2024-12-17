Опыт украинских специалистов чрезвычайно ценен – директор Microsoft Украина Леонид Полупан

Украинские специалисты из офиса Microsoft Украина накопили огромное количество знаний в сфере отражения кибератак, и этот опыт полезен многим странам.

Об этом рассказал региональный директор Microsoft в Украине Леонид Полупан в интервью DOU.

Он отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения компания Microsoft выделила Украине более 540 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи, технологических грантов, поддержки критической инфраструктуры и т.д., и этот процесс продолжается.

Опыт украинских специалистов очень ценен

Директор Microsoft Украина подчеркнул, что в настоящее время Украина является одной из самых атакованных стран в мире – в секунду блокируется около 4000 кибератак. Украинские специалисты накопили огромное количество знаний, и этот опыт ценен многим странам.

"Например, нынешняя ситуация показывает, что в кибератаках все больше участвует искусственный интеллект. Затем украинский опыт распространяется, чтобы сделать весь мир более безопасным", — рассказал Полупан.

По его словам, компания регулярно обновляет программное обеспечение в соответствии с кибервызовами, с которыми сталкивается. И это ПО продолжает использовать компании по всему миру, а успешные практики становятся базой для политик других компаний или государств. Кроме того, украинские специалисты делятся своим опытом, консультируют бизнесы по устойчивости.

Какие направления деятельности компании являются наиболее важными

Также Полупан отметил, что важнейшими направлениями деятельности компании являются кибербезопасность и искусственный интеллект.

"А ИИ — наверное, одна из самых революционных технологий, которую мы когда-либо видели. И он может помочь Украине справиться со многими вызовами, выйти на лидерские позиции в разных отраслях. Например, благодаря таким ИИ-инструментам, как Microsoft Security Copilot, специалист по базовым навыкам по кибербезопасности сможет значительно повысить уровень защищенности своей компании", — рассказал он.

На вопрос о том, специалисты каких IT-направлений работают в украинском офисе, Полупан ответил, что в основном это специалисты по кибербезопасности.

"Те, кто работает с Microsoft Copilot и другими агентами на базе искусственного интеллекта. Другие направления тоже есть, то есть набор абсолютно разных специалистов", — отметил он.

Будут ли открываться новые вакансии в Украине

По словам Полупана, украинский офис Microsoft почти не затронуло сокращение штата в последние годы, в отличие от других мировых IT-компаний. Более того, он объявил, что на сегодня компания открывает новые вакансии в Украине.

"Ищем мы Data AI специалиста. Еще одна вакансия откроется через несколько дней. То есть мы готовы нанимать в Украине. Поскольку работаем в Центральной Европе, у нас также открыты вакансии в Польше, Литве, Эстонии, Румынии", — рассказал он.

Также директор Microsoft Украины сообщил, что компания предлагает широкий спектр инструментов и ресурсов для развития различных навыков через такие платформы, как Microsoft Learning, GitHub или LinkedIn Learning. Таким образом, любой из украинцев имеет доступ к более чем 600 курсам, которые охватывают много разных тем.

Напомним, что согласно опросу DOU, самым желанным работодателем для украинских IT-специалистов являются компании Grammarly, MacPaw, mono и NVIDIA.

Также следует добавить, что в 2024 году доля новых специалистов в украинском IT уменьшилась до рекордно низких 24%, что является самым низким показателем за последние десять лет. Кроме того, количество айтишников, планирующих эмигрировать, возросло до 15%.