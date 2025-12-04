Євген Кагановський очолив Microsoft в Україні: що про нього відомо

Microsoft призначила тимчасового керівника для українського регіону після того, як Леонід Полупан звільнився і з 1 грудня приєднався до української ІТ-компанії Seeton як генеральний директор. Новим керівником техногіганта в Україні та країнах Балтії став Євген Кагановський.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Dou.

Що відомо про Євгена Кагановського?

У профілі Євгена Кагановського в Linkedin зазначено, що він має 18-річний досвід управління трансформацією бізнесу, 14 з яких – в ІТ-секторі.

"Наразі я керую підрозділом успіху клієнтів Microsoft у 16 ​​країнах Центральної Європи. Я спеціалізуюся на масштабуванні операцій, створенні високопродуктивних команд та досягненні вимірної цінності за допомогою цифрових інновацій", — йдеться в описі.

До реалізації національних цифрових стратегій у Microsoft Ukraine він також працював в IBM. Зараз навчається на програмі MBA, щоб доповнити магістерські ступені з права та економіки та філології. Захоплюється " формуванням майбутнього технологічно орієнтованих організацій та створенням культури, де люди та продуктивність процвітають".

Про Майкрософт Україна

Майкрософт Україна— ІТ-компанія з програмного забезпечення в Україні, частина міжнародної інформаційно-технологічної транснаціональної корпорації Microsoft. Офіс у Києві відкрито 25 червня 2003 року. Є членом Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес асоціації, Асоціації підприємств інформаційних технологій України з 2008 року.

Нагадаємо, директор "Microsoft Україна" Леонід Полупан залишив посаду після майже восьми років роботи, які, за його словами, "сформували мене як лідера та змінили моє мислення про технології".