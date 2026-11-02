ФБР обвинило Северную Корею в похищении более $6 млрд из криптобиржи Binance

Федеральное бюро расследований США заявило, что за похищением более 6 миллиардов долларов в виртуальных активах по криптобирже Binance стоит Северная Корея.

Как пишет Dilo, об этом сообщили на сайте бюро.

Схема отмывания активов

ФБР совместно с партнерами из Службы охраны президента США и Уголовного расследовательного управления налоговой службы США зафиксировало, что участники сделки TraderTraitor конвертируют похищенные активы преимущественно в Ethereum.

В ФБР ожидают, что эти активы будут в дальнейшем отмываться путем конвертации с помощью DeFi и сервисов мгновенного обмена.

Спецслужбы призвала субъектов частного сектора, в частности операторов THORNode, узлов RPC, сервисов мгновенного обмена, DeFi, компаний по аналитике блокчейнов и других поставщиков услуг в сфере виртуальных активов, блокировать транзакции с адресами, которые злоумышленники из группы TraderTraitor используют для отмывания похитителей. В ФБР привели список соответствующих адресов.

Излом Binance и воровство $6,3 млрд

30 октября крупнейшую в мире биржу криптовалют Binance сломали и похитили со счетов $6,3 млрд. По данным американских компаний по анализу блокчейна TRM Labs и Chainalysis, за ней стоят хакеры из КНДР.

В Binance заявили, что работают над заморозкой похищенных $3 млрд, однако там не упомянули об остальных – $3,3 млрд. В то же время соучредитель биржи пообещал покрыть все убытки.

По оценкам аналитической компании Chainalysis и других экспертов криптовалютного рынка, этот инцидент может стать величайшим криптопограблением в истории.

Масштабная хакерская атака на криптовалютную биржу Binance усилила давление на цифровые активы. Биткоин подешевел на 3,1% и опустился примерно до $77,3 тыс., в то время как Ethereum, Solana и XRP также продемонстрировали падение.