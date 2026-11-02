ФБР звинуватило Північну Корею у викраденні понад $6 млрд із криптобіржі Binance

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що за викраденням понад 6 мільярдів доларів у віртуальних активах із криптобіржі Binance стоїть Північна Корея.

Як пише Dilo, про це повідомили на сайті бюро.

Схема відмивання активів

ФБР спільно з партнерами зі Служби охорони президента США та Кримінального розслідувального управління податкової служби США зафіксувало, що учасники операції TraderTraitor конвертують викрадені активи переважно в Ethereum.

У ФБР очікують, що ці активи надалі відмиватимуть шляхом конвертації за допомогою DeFi та сервісів миттєвого обміну.

Спецслужби закликала суб’єктів приватного сектору, зокрема операторів THORNode, вузлів RPC, сервісів миттєвого обміну, DeFi, компаній з аналітики блокчейнів та інших постачальників послуг у сфері віртуальних активів, блокувати транзакції з адресами, які зловмисники з групи TraderTraitor використовують для відмивання викрадених активів. У ФБР навели перелік відповідних адрес.

Злам Binance та крадіжка $6,3 млрд

30 жовтня найбільшу в світі біржу криптовалют Binance зламали й викрали з рахунків $6,3 млрд. За даними американських компаній з аналізу блокчейну TRM Labs та Chainalysis, за нею стоять хакери з КНДР.

У Binance заявили, що працюють над заморозкою викрадених $3 млрд, проте там не згадали про решту – $3,3 млрд. Водночас співзасновник біржі пообіцяв покрити усі збитки.

За оцінками аналітичної компанії Chainalysis та інших експертів криптовалютного ринку, цей інцидент може стати найбільшим криптопограбуванням в історії.

Масштабна хакерська атака на криптовалютну біржу Binance посилила тиск на цифрові активи. Біткоїн подешевшав на 3,1% і опустився приблизно до $77,3 тис., тоді як Ethereum, Solana та XRP також продемонстрували падіння.