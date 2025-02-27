Google сократил персонал в облачном подразделении ради инвестиций в бизнес и ШИ – Bloomberg

Транснациональная компания Google сократила персонал в своем облачном подразделении. Целью сокращений было высвобождение средств для инвестирования в развитие бизнеса и технологий искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники.

По словам собеседника издания, пожелавшего остаться неизвестным, сокращения затронули менее 100 человек, занимавшихся продажами. Отмечается, что сокращение произошло из-за замедления темпов роста облачного бизнеса Google и значительных инвестиций компании в развитие искусственного интеллекта.

Ранее Alphabet (холдинговая компания, управляющая компанией Google Inc и ее дочерними структурами – ред.) не выдержала прогнозы аналитиков по доходам от облачных технологий, а их прогнозы по капитальным затратам на 2025 год также значительно превысили ожидания.

После серии меньших увольнений, Google продолжает сокращать штат, на этот раз в облачном подразделении. Ранее, в конце января, компания объявила о программе добровольного увольнения для сотрудников подразделения платформ и устройств, объединяющей аппаратное подразделение Pixel и программное обеспечение Android. В 2024 году Google постепенно сокращал персонал по всей компании в рамках реорганизации, пишет Bloomberg.

Google Cloud, считающийся одним из лучших вариантов роста компании по мере развития поискового бизнеса, остается ключевым направлением инвестиций. В отчете о доходах компании в феврале финансовый директор Alphabet Анат Ашкенази сказал, что компания ожидает "некоторого роста количества сотрудников в 2025 году в ключевых сферах инвестиций, таких как ИИ и облако".

Google инвестирует $1 миллиард в искусственный интеллект

Google уже вложил дополнительные $1 миллиард в стартап Anthropic. Эта инвестиция является частью более широкой стратегии поискового гиганта, направленной на удержание лидерских позиций в разработке генеративных моделей ИИ. Anthropic основан в 2021 году группой бывших сотрудников OpenAI, специализирующихся на создании безопасных и передовых систем ИИ. Самый известный продукт компании – серия моделей Claude, соревнующихся с GPT-4 от OpenAI.

Инвестиция Google в $1 миллиард совпала с ожидаемым привлечением еще $2 миллиардов от других венчурных инвесторов, таких как Lightspeed Venture Partners. Это может увеличить отметку Anthropic до $60 миллиардов.

Напомним, в январе сообщалось, что Google покупает часть бизнеса HTC XR за $250 млн. Этот шаг укрепляет позицию компании в сфере виртуальной и дополненной реальности после недавнего запуска платформы Android XR.