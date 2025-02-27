Google скоротив персонал у хмарному підрозділі заради інвестицій у бізнес та ШІ – Bloomberg

Транснаціональна корпорація Google скоротила персонал у своєму хмарному підрозділі. Метою скорочень було вивільнення коштів для інвестування на розвиток бізнесу та технологій штучного інтелекту.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела.

За словами співрозмовника видання, який побажав залишитися невідомим, скорочення торкнулися менше ніж 100 людей, які займалися продажами. Зазначається, що скорочення відбулося через сповільнення темпів зростання хмарного бізнесу Google та значні інвестиції компанії в розвиток штучного інтелекту.

Раніше Alphabet (холдингова компанія, що управляє компанією Google Inc та її дочірніми структурами – ред.) не витримала прогнози аналітиків щодо доходів від хмарних технологій, а їхні прогнози щодо капітальних витрат на 2025 рік також значно перевищили очікування.

Після серії менших звільнень, Google продовжує скорочувати штат, цього разу в хмарному підрозділі. Раніше, наприкінці січня, компанія оголосила про програму добровільного звільнення для співробітників підрозділу платформ і пристроїв, що об'єднує апаратний підрозділ Pixel і програмне забезпечення Android. Протягом 2024 року Google поступово скорочував персонал по всій компанії в рамках реорганізації, пише Bloomberg.

Google Cloud, який вважається одним із найкращих варіантів зростання компанії в міру розвитку пошукового бізнесу, залишається ключовим напрямком інвестицій. Під час звіту про прибутки компанії в лютому фінансовий директор Alphabet Анат Ашкеназі сказав, що компанія очікує "деякого зростання кількості співробітників у 2025 році в ключових сферах інвестицій, таких як ШІ та хмара".

Google інвестує $1 мільярд у штучний інтелект

Google вже вклав додаткові $1 мільярд у стартап Anthropic. Ця інвестиція є частиною ширшої стратегії пошукового гіганта, спрямованої на утримання лідерських позицій у розробці генеративних моделей ШІ. Anthropic заснований у 2021 році групою колишніх співробітників OpenAI, спеціалізується на створенні безпечних і передових систем ШІ. Найвідоміший продукт компанії — серія моделей Claude, які змагаються з GPT-4 від OpenAI.

Інвестиція Google в $1 мільярд збіглася з очікуваним залученням ще $2 мільярдів від інших венчурних інвесторів, таких як Lightspeed Venture Partners. Це може збільшити оцінку Anthropic до $60 мільярдів.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що Google купує частину бізнесу HTC XR за $250 млн. Цей крок зміцнює позиції компанії у сфері віртуальної та доповненої реальності після недавнього запуску платформи Android XR.