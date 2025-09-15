Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,27

41,20

EUR

48,61

48,46

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Искусственный интеллект использовали для создания вируса-вымогателя – эксперты

робот, искусственный интеллект, ши
ШИ-вирусы становятся "цифровыми хамелеонами"

Искусственный интеллект все чаще становится инструментом для разработки новых компьютерных вирусов. В августе компания ESET обнаружила первый генерируемый ИИ вирус-требитель PromptLock, способный собирать и шифровать данные пользователей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение руководителя Центра операций безопасности MODUS X Дмитрия Ковалевского.

Вирусы на базе ИИ

Отмечается, что PromptLock способен собирать пользовательские данные, шифровать их или даже уничтожать, однако существует только как прототип, а не полноценный продукт.

По словам Ковалевского, вирусы, сочетающие генеративный ИИ и Lua-скрипты, ведут себя как "цифровые хамелеоны" — быстро меняют форму и избегают обнаружения. Это делает традиционные методы защиты менее эффективными и усложняет реагирование на такие угрозы.

"Мы имеем дело с новым поколением угроз. Хотя сейчас он (вирус - ИФ-У) находится только на ранних стадиях, подход уже крайне опасен и открывает новые возможности для злоумышленников", - сказал он.

В Национальной команде реагирования на киберинциденты CERT-UA напомнили, что случаи применения искусственного интеллекта во вредоносном программном обеспечении против Украины уже фиксировались ранее.

Специалисты объясняют, что такие программы можно отследить путем мониторинга сетевой активности, в частности по запросам HTTPS к известным платформам на базе LLM. Так, в одной из атак, исследованных CERT-UA, использовался сервис huggingface[.]co.

В то же время в случае, описанном компанией ESET, применялась self-hosted модель, которую можно обнаружить по характерным HTTP-запросам.

"Если доменное имя или IP-адрес сервера на которого его развернуто не известны, то обнаружить такие подключения можно по HTTP-запросам (обычно POST), которые часто осуществляются на соответствующий TCP-порт, на котором по умолчанию развертывается LLM (но его легко изменить) или по структуре самого запроса, но для этого запроса", - объясняется в сообщении.

В CERT-UA отмечают, что описанный компанией ESET случай касается именно вируса-шифровальщика. Подобные атаки в Украине не слишком распространены и обычно нацелены на коммерческие компании, которые могут выплачивать выкуп за расшифровку данных.

Вместе с тем эксперты советуют организациям, особенно объектам критической инфраструктуры, уже сейчас усиливать киберзащиту:

  • ограничивать запуск непроверенных приложений;
  • контролировать использование ИИ-сервисов;
  • внедрять EDR/XDR-решения для выявления подозрительной или аномальной активности;
  • настраивать мониторинг сетевой активности;
  • осуществлять контроль над инфраструктурными сервисами.

Президент Internet Invest Group Александр Ольшанский отметил, что искусственный интеллект способен в считанные минуты проанализировать тысячи систем и выявить их слабые места, тогда как человеку на это нужны недели. В то же время, ИИ может использоваться не только для атак, но и для усиления киберзащиты путем быстрого обнаружения уязвимостей.

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram распространяется новый вирус, который маскируется под видео и ворует данные пользователей.

Автор:
Ольга Опенько