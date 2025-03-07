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Украинцев предупредили о новом вирусе, который распространяется в Telegram (ВИДЕО)
В мессенджере Telegram распространяется новый вирус, который маскируется под видео и ворует данные пользователей.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
Отмечается, что вирус обычно распространяется из-за фальшивых ботов.
Как работает вирус
Я отмечаю в ЦПД, при открытии видео появляется ошибка с запросом на обновление Telegram или установку видеоплеера.
После перехода по ссылке мошенники получают доступ ко всем пользовательским данным, включая пароли.
"Ни в коем случае не открывайте подозрительные файлы и не устанавливайте неизвестные обновления!" — подчеркивают в ЦПИ.
Напомним, в мессенджере Telegram появились новые функции. Обновление позволяет искать миллионы наклеек с помощью ИИ, копировать ссылки на конкретный момент видео, устанавливать обложки для видео, реагировать звездами от имени канала и просматривать похожие боты, среди других новых возможностей.