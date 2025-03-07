Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,27

--0,09

EUR

44,56

+0,31

Готівковий курс:

USD

41,35

41,27

EUR

44,88

44,66

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українців попередили про новий вірус, який шириться в Telegram (ВІДЕО)

смартфон в руках
Фото: Freepik

У месенджері Telegram поширюється новий вірус, який маскується під відео та краде дані користувачів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що вірус зазвичай поширюється через фальшиві боти. 

Як працює вірус

Я зауважують в ЦПД, при відкритті відео з’являється помилка з запитом на оновлення Telegram або встановлення відеоплеєра.

Після переходу за посиланням шахраї отримують доступ до всіх даних користувача, включно з паролями. 

"У жодному разі не відкривайте підозрілі файли та не встановлюйте невідомі оновлення!" - наголошують у ЦПД. 

Нагадаємо, у месенджері Telegram з'явилися нові функції. Оновлення дозволяє шукати мільйони наліпок за допомогою ШІ, копіювати посилання на конкретний момент відео, встановлювати обкладинки для відео, реагувати зірками від імені каналу та переглядати схожих ботів, серед інших нових можливостей.

Автор:
Світлана Манько