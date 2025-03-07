Українців попередили про новий вірус, який шириться в Telegram (ВІДЕО)

У месенджері Telegram поширюється новий вірус, який маскується під відео та краде дані користувачів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що вірус зазвичай поширюється через фальшиві боти.

Як працює вірус

Я зауважують в ЦПД, при відкритті відео з’являється помилка з запитом на оновлення Telegram або встановлення відеоплеєра.

Після переходу за посиланням шахраї отримують доступ до всіх даних користувача, включно з паролями.

"У жодному разі не відкривайте підозрілі файли та не встановлюйте невідомі оновлення!" - наголошують у ЦПД.

Нагадаємо, у месенджері Telegram з'явилися нові функції. Оновлення дозволяє шукати мільйони наліпок за допомогою ШІ, копіювати посилання на конкретний момент відео, встановлювати обкладинки для відео, реагувати зірками від імені каналу та переглядати схожих ботів, серед інших нових можливостей.