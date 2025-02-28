IT-коалиция передала Украине оборудование на 7,5 млн евро

Министерство обороны Украины получило очередную партию оборудования от IT-коалиции, которое профинансировали Нидерланды и Люксембург. Общая стоимость поставки составила 7,5 млн. евро.

Об этом сообщает Министерство обороны.

"Благодарю страны ИТ-коалиции за усиление устойчивости нашей инфраструктуры. С этим оборудованием мы увеличим способности Сил обороны, а также сможем быстрее внедрять цифровизацию в украинском войске", — отметила Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по цифровизации.

Что передали партнеры

В состав нового пакета помощи вошли:

серверное и сетевое оборудование для центров обработки данных;

зарядные станции ;

; оборудование связи ;

; панели отображения информации.

Это уже вторая поставка IT-коалиции в 2025 году. В январе Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование на 3,3 млн. евро.

IT-коалиция – одна из инициатив в рамках Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"), которая поддерживает ВСУ и Минобороны в сферах ИТ, связи и кибербезопасности.

Отмечается, что в состав коалиции входят Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Великобритания, Финляндия, Швеция и Япония. Лидерами инициативы являются Эстония и Люксембург.

Добавим, в рамках ИТ-коалиции Украина получила партию оборудования стоимостью 900 тысяч евро. Поставка включает ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование, которое в ближайшее время будет доставлено в военные подразделения.