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IT-коаліція передала Україні обладнання на 7,5 млн євро

IT-коаліція передала Україні обладнання на 7,5 млн євро
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України отримало чергову партію обладнання від IT-коаліції, яке профінансували Нідерланди та Люксембург. Загальна вартість поставки склала 7,5 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

"Дякую країнам ІТ-коаліції за посилення стійкості нашої інфраструктури. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності Сил оборони, а також зможемо швидше впроваджувати цифровізацію в українському війську", – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифровізації.

Що передали партнери

До складу нового пакету допомоги увійшли:

  • серверне та мережеве обладнання для центрів обробки даних;
  • зарядні станції;
  • обладнання зв’язку;
  • панелі відображення інформації.

Це вже друга поставка IT-коаліції у 2025 році. У січні Естонія, Нідерланди та Люксембург передали Україні обладнання на 3,3 млн євро.

IT-коаліція – одна з ініціатив у межах Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), яка підтримує ЗСУ та Міноборони у сферах ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Зазначається, що до складу коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідерами ініціативи є Естонія та Люксембург.

Додамо, у межах ІТ-коаліції Україна отримала партію обладнання вартістю 900 тисяч євро. Поставка включає ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання, яке буде найближчим часом доставлено до військових підрозділів.

Автор:
Тетяна Гойденко