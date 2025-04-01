Как изменились доходы финансовых компаний, страховщиков и ломбардов

Общие объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в ІV квартале увеличились на 6,8%, в том числе объем активов финансовых компаний вырос на 7,7%, страховщиков – на 3,8%, а ломбардов – на 2,2%. Объемы активов кредитных союзов уменьшились.

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Об этом говорится в Обзоре небанковского финансового сектора Национального банка.

Отмечается, что количество предоставлятелей небанковских финансовых услуг в ІV квартале уменьшилось на 51 учреждение (за год – более 250 учреждений).

Страховщики

По данным НБУ, доля десяти самых крупных рисковых страховщиков по объему премий увеличилась с 65% до 71%. На рынке страхования жизни доля крупнейшего страховщика по объему премий составляет около 50%.

Активы страховщиков жизни выросли на 5% за IV квартал и на 14% за 2024 год, рисковых страховщиков – на 3% и 11% соответственно.

Страховые премии рисковых страховщиков в IV квартале выросли всего на 1%, сезонно притормозив, однако рост за год составил 15%. У страховщиков жизнь рост премий в IV квартале ускорился до 17%, за год – рост на 5%.

Как сообщают в регуляторе, чистая прибыль рисковых страховщиков за 2024 год составила 2,5 млрд грн, что на 31% выше, чем год назад. В свою очередь рентабельность капитала увеличилась на 4 в. п. – до 14%. Прибыль страховщиков жизни за год выросла более чем вдвое до 1,4 млрд грн благодаря финансовому результату одного крупного страховщика, однако рентабельность капитала почти не изменилась.

По итогам 2024 года все страховщики соблюдали требования к капиталу платежеспособности (SCR) и минимальному капиталу (MCR).

Кредитные союзы

Объемы активов кредитных союзов в прошлом году сократились быстрее, чем год назад – на 5%. По состоянию на конец 2024 г. они составляли около 60% объемов 2021 года. Кредитный портфель уменьшился на 4% за IV квартал и на 8% за год.

В IV квартале кредитные союзы получили убытки в результате реализации кредитного риска и увеличения резервов, что уменьшило доходность сегмента за 2024 год.

По состоянию на начало 2025 года три кредитных союза нарушали норматив достаточности капитала.

Финансовые компании и ломбарды

В регуляторе отмечают, что объемы активов финкомпаний увеличились на 7,7% за квартал и почти на четверть в год. В 2024 году выросли объемы почти всех финансовых услуг, однако они до сих пор оставались ниже, чем до полномасштабного вторжения.

Кроме того, объемы розничных ссуд населению после длительного роста уменьшились на 5,5% за квартал. Объем предоставленных кредитов бизнесу снизился более чем на четверть.

Также объемы сделок финансового лизинга росли три квартала подряд. Темпы роста – 15% за квартал и 45% – за год. Доходы сегмента за 2024 год выросли в 2,4 раза по сравнению с 2023 годом.

По данным НБУ, прибыльными за 2024 год было около 86% финансовых компаний. Почти половину прибыли сегмента заработало государственное учреждение ЧАО "Укрфинжилье" — оператор программы есть Оселя — по процентным выплатам по ОВГЗ в капитале.

Объемы новых кредитов ломбардов уменьшились за квартал, однако в годовом исчислении повысились почти вдвое. Показатели рентабельности были самыми низкими с начала года, однако за 2024 год сегмент был прибыльным.

Напомним, НБУ внес изменения в правила составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг. Изменениями к правилам установлен переход от ежеквартальной к ежемесячной периодичности представления 12 отчетных файлов финансовыми компаниями и ломбардами.