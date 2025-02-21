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Обновлены правила отчетности для финансовых компаний: что нужно знать

Обновлены правила отчетности для финансовых компаний: что нужно знать
Фото: пресс-служба НБУ.

Национальный банк внес изменения в правила составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Об основных изменениях

Изменениями к правилам установлен переход от ежеквартальной к ежемесячной периодичности представления 12 отчетных файлов финансовыми компаниями и ломбардами, а именно:

С 1 апреля 2025 года (первое представление — 1 мая 2025 года) финансовые компании и ломбарды должны ежемесячно представлять отчетные файлы по следующим направлениям:

  • LRF04 — Данные о дебиторской и кредиторской задолженности.
  • LRF05 — Данные о денежных средствах и их эквивалентах.
  • LRF06 — Данные о субординированном долге.
  • LRF07 — Данные о привлеченных средствах.
  • LRF08 — Данные о структуре инвестиций.

С 1 июля 2025 года (первое представление — 1 августа 2025 года) следует подавать отчетные файлы по следующим направлениям:

  • LRG01 — Данные о договорах и операциях по гарантиям.
  • LRG02 — Данные о портфеле обязательств по предоставленным гарантиям.
  • LRI01 — Данные о договорах и операциях факторинга.
  • LRL01 — Данные о договорах и операциях финансового лизинга.
  • LRN01 — Данные о больших рисках финансовой компании по гарантиям.
  • LRN02 — Данные о компенсациях и драгоценных металлах.
  • LRR01 — Данные о договорах и операциях по предоставленным кредитам.

Срок представления указанных файлов – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Для файлов LRF01 "Данные регуляторного баланса", LRF02 "Данные забалансового учета" установлен такой же срок ежемесячного представления в Национальный банк.

Напомним, в Украине с 25 марта 2025 года изменяются размеры штрафов за нарушение сроков предоставления отчетности по трансфертному ценообразованию.

Автор:
Ольга Опенько