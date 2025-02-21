Обновлены правила отчетности для финансовых компаний: что нужно знать

Национальный банк внес изменения в правила составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Об основных изменениях

Изменениями к правилам установлен переход от ежеквартальной к ежемесячной периодичности представления 12 отчетных файлов финансовыми компаниями и ломбардами, а именно:

С 1 апреля 2025 года (первое представление — 1 мая 2025 года) финансовые компании и ломбарды должны ежемесячно представлять отчетные файлы по следующим направлениям:

LRF04 — Данные о дебиторской и кредиторской задолженности.

LRF05 — Данные о денежных средствах и их эквивалентах.

LRF06 — Данные о субординированном долге.

LRF07 — Данные о привлеченных средствах.

LRF08 — Данные о структуре инвестиций.

С 1 июля 2025 года (первое представление — 1 августа 2025 года) следует подавать отчетные файлы по следующим направлениям:

LRG01 — Данные о договорах и операциях по гарантиям.

LRG02 — Данные о портфеле обязательств по предоставленным гарантиям.

LRI01 — Данные о договорах и операциях факторинга.

LRL01 — Данные о договорах и операциях финансового лизинга.

LRN01 — Данные о больших рисках финансовой компании по гарантиям.

LRN02 — Данные о компенсациях и драгоценных металлах.

LRR01 — Данные о договорах и операциях по предоставленным кредитам.

Срок представления указанных файлов – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Для файлов LRF01 "Данные регуляторного баланса", LRF02 "Данные забалансового учета" установлен такой же срок ежемесячного представления в Национальный банк.

Напомним, в Украине с 25 марта 2025 года изменяются размеры штрафов за нарушение сроков предоставления отчетности по трансфертному ценообразованию.