Оновлені правила звітності для фінансових компаній: що потрібно знати

Національний банк вніс зміни до правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Про основні зміни

Змінами до правил встановлено перехід від щоквартальної до щомісячної періодичності подання 12 звітних файлів фінансовими компаніями та ломбардами, а саме:

З 1 квітня 2025 року (перше подання — 1 травня 2025 року) фінансові компанії та ломбарди повинні щомісяця подавати звітні файли за такими напрямами:

LRF04 — Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість.

LRF05 — Дані про грошові кошти та їх еквіваленти.

LRF06 — Дані про субординований борг.

LRF07 — Дані про залучені кошти.

LRF08 — Дані про структуру інвестицій.

З 1 липня 2025 року (перше подання — 1 серпня 2025 року) потрібно подавати звітні файли за такими напрямами:

LRG01 — Дані про договори та операції за гарантіями.

LRG02 — Дані про портфель зобов’язань за наданими гарантіями.

LRI01 — Дані про договори та операції факторингу.

LRL01 — Дані про договори та операції фінансового лізингу.

LRN01 — Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями.

LRN02 — Дані про компенсації та дорогоцінні метали.

LRR01 — Дані про договори та операції за наданими кредитами.

Строк подання зазначених файлів – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Для файлів LRF01 "Дані регуляторного балансу", LRF02 "Дані позабалансового обліку" встановлено такий самий строк щомісячного подання до Національного банку.

Нагадаємо, в Україні з 25 березня 2025 року змінюються розміри штрафів за порушення термінів подання звітності з трансфертного ціноутворення.