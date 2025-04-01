Як змінилися доходи фінансових компаній, страховиків і ломбардів

Загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг у ІV кварталі збільшилися на 6,8%, зокрема обсяг активів фінансових компаній зріс на 7,7%, страховиків – на 3,8%, а ломбардів – на 2,2%. Натомість обсяги активів кредитних спілок зменшилися.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору Національного банку України.

Зазначається, що кількість надавачів небанківських фінансових послуг у ІV кварталі зменшилася на 51 установу (за рік – на понад 250 установ).

Страховики

За даними НБУ, частка десяти найбільших ризикових страховиків за обсягом премій збільшилася з 65% до 71%. На ринку страхування життя частка найбільшого страховика за обсягом премій становить майже 50%.

Активи страховиків життя зросли на 5% за ІV квартал та на 14% за 2024 рік, ризикових страховиків – на 3% та 11% відповідно.

Страхові премії ризикових страховиків у IV кварталі зросли лише на 1%, сезонно пригальмувавши, однак зростання за рік становило 15%. У страховиків життя зростання премій в IV кварталі прискорилося до 17%, за рік – зростання на 5%.

Як повідомляють у регуляторі, чистий прибуток ризикових страховиків за 2024 рік становив 2,5 млрд грн, що на 31% вище, ніж рік тому. Натомість рентабельність капіталу збільшилася на 4 в. п. – до 14%. Прибуток страховиків життя за рік зріс більш ніж удвічі до 1,4 млрд грн завдяки фінансовому результату одного великого страховика, однак рентабельність капіталу майже не змінилася.

За підсумками 2024 року всі страховики дотримувалися вимог до капіталу платоспроможності (SCR) та мінімального капіталу (MCR).

Кредитні спілки

Обсяги активів кредитних спілок торік скоротилися швидше, ніж рік тому, – на 5%. Станом на кінець 2024 року вони становили близько 60% обсягів 2021 року. Кредитний портфель зменшився на 4% за IV квартал та на 8% за рік.

У ІV кварталі кредитні спілки отримали збитки унаслідок реалізації кредитного ризику і збільшення резервів, що зменшило прибутковість сегмента за 2024 рік.

Станом на початок 2025 року три кредитних спілки порушували норматив достатності капіталу.

Фінансові компанії та ломбарди

У регуляторі зауважують, що обсяги активів фінкомпаній збільшилися на 7,7% за квартал та майже на чверть за рік. У 2024 році зросли обсяги майже всіх фінансових послуг, однак вони досі залишалися нижчими, ніж до повномасштабного вторгнення.

Крім того, обсяги роздрібних позик населенню після тривалого зростання зменшилися на 5,5% за квартал. Обсяг наданих кредитів бізнесу знизився більш ніж на чверть.

Також обсяги операцій фінансового лізингу зростали три квартали поспіль. Темпи зростання – 15% за квартал та 45% – за рік. Прибутки сегмента за 2024 рік зросли у 2,4 раза порівняно з 2023 роком.

За даними НБУ, прибутковими за 2024 рік були близько 86% фінансових компаній. Майже половину прибутку сегмента заробила державна установа ПрАТ “Укрфінжитло” – оператор програми єОселя – з процентних виплат за ОВДП у капіталі.

Обсяги нових кредитів ломбардів зменшилися за квартал, однак у річному вимірі підвищилися майже вдвічі. Показники рентабельності були найнижчими з початку року, однак загалом за 2024 рік сегмент був прибутковим.

Нагадаємо, НБУ вніс зміни до правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг. Змінами до правил встановлено перехід від щоквартальної до щомісячної періодичності подання 12 звітних файлів фінансовими компаніями та ломбардами.