Как украинцы будут отмечать зимние праздники и планируют ли дарить подарки — опрос

21% украинцев не празднуют ни Рождество, ни Новый год. 19% опрошенных не планируют дарить подарки.

Об этом сообщает Rakuten Viber, который спросил украинцев, будут ли они отмечать зимние праздники в этом году и дарить подарки.

Отмечается, что в опросе приняло участие более 30 тысяч пользователей.

21% украинцев не планируют отмечать зимние праздники

Результаты опроса показали, что 60% украинцев будут праздновать и Рождество и Новый год, а вот 21% украинцев не планируют отмечать зимние праздники вообще.

Еще 13% респондентов будут праздновать только Рождество: из них 4% будут отмечать 7 января и 9% — 25 декабря. На вопрос "Какие зимние праздники вы планируете отмечать?" ответы распределились следующим образом:

Буду праздновать и Рождество, и Новый год — 60%;

Не планирую праздновать вообще — 21%;

Праздновать только Рождество 25 декабря — 9%;

Праздную только Новый год — 6%;

Праздную только Рождество 7 января — 4%.

Дарят ли украинцы подарки

Также у украинцев спросили, будут ли они дарить подарки на зимние праздники в этом году. Аналогичный опрос проводился и в 2022-2023 годах. 81% украинцев будут дарить подарки в 2024 году: это почти столько же, как и в 2022 и 2023 годах. Среди них 45% будут дарить как обычно, а 21% планируют подарки только для детей.

Итак, как менялись ответы на вопрос "Планируете ли дарить подарки на зимние праздники в этом году?" в течение 2022-2024 годов:

Конечно! Буду даровать как всегда, в жизни должен быть праздник — 45% (37% в 2023, 47% в 2022);

В этом году куплю подарки только для детей — 21% (23% в 2023, 19% в 2022);

Буду дарить что-то меньшее, но символическое и приятное — 15% (16% в 2023, 15% в 2022);

В этом году не дарю подарки. Буду это делать уже после победы – 11% (18% в 2023, 14% в 2022);

Не буду дарить. Все сэкономленные средства по размеру фондам или на ВСУ, чтобы приближать победу — 8% (6% в 2023, 5% в 2022).

Напомним, по подсчетам экономистов, традиционный рождественский ужин в Украине в 2024 году будет стоить 1365 грн, что на 41% дороже прошлогодних 970 грн.

Стоимость бюджетного новогоднего стола с традиционными праздничными блюдами для украинской семьи из четырех человек вырастет почти на четверть и обойдется в 3594 гривен. Украинцам, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 739 грн.