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Выбор подарков с помощью ИИ, празднование дома и поддержка ВСУ: каким будет подход к шоппингу и празднованию Рождества и Нового года среди разных поколений

Рождество, Новый год, шоппинг, ритейл, экономика, бизнес.
Есть ли разница в подходе к шоппингу и празднованию Рождества и Нового года среди разных поколений. Фото: Delo.ua

Традиционно компания "Делойт" Украина исследовала тенденции рождественско-новогоднего шопинга. В этом году аналитики узнали, когда украинцы будут праздновать Рождество, какие товары покупают, как будут осуществлять покупки — онлайн или офлайн. Также результаты исследования показали, планируют ли украинцы использовать искусственный интеллект для выбора подарков и поиска скидок, что открывает новые горизонты для ритейлеров в условиях технологических изменений. Кроме того, исследование показало, есть ли разница в подходе к празднованию Рождества и Нового года среди разных поколений.

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Киев, 12 декабря, офлайн
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Компания "Делойт" Украина провела опрос среди более 1000 украинцев, чтобы исследовать настроения потребителей по рождественско-новогоднему шоппингу. Так, 65% опрошенных будут осуществлять рождественско-новогодний шоппинг в период с 1 по 24 декабря. В прошлом году этот показатель был на отметке 59%.

Праздновать Рождество только 25 декабря планируют 53% респондентов, а 28% будут праздновать дважды (25 декабря и 7 января). Только 13% респондентов сообщили, что Рождество будут праздновать 7 января.

В этом году 54% респондентов отметили, что планируют организовать празднование на дому.

Тенденции праздничного шопинга в 2024 году

Покупательная способность

Основной причиной отказа от рождественского и новогоднего шопинга ограниченные финансовые возможности. Кроме того:

  • 45% респондентов потратят больше на празднование Нового года, чем Рождества.
  • 35% потратят одинаковый бюджет на оба праздника, а 21% больше на Рождество.
  • для 57% респондентов бюджет на праздники составляет от 1000 до 5000 грн. Этот показатель остался неизменным по сравнению с прошлым годом. Для сравнения: согласно данным исследования Gallup, американские потребители планируют потратить на рождественские подарки более $1000.
  • 69% респондентов не намерены использовать кредитные средства для праздничных покупок.

Самые популярные товары и онлайн-шоппинг

Результаты опроса показали, что 85% украинцев будут покупать рождественско-новогодние товары для семьи, в частности:

  • продукты питания.
  • игрушки для детей.
  • одежда и обувь.
  • предметы домашнего обихода.
  • алкогольные напитки.

В супермаркетах и продуктовых магазинах планируется покупать товары 66% респондентов. В прошлом году их было 72%.

Офлайн-шопинг будет преобладать в крупных магазинах. Для онлайн-шопинга 37% будут использовать мобильные приложения, а 34% — сайты маркетплейсов. Через смартфон покупки планируют совершать 91% опрошенных. Эта цифра неизменна, если сравнивать с прошлым годом.

Также 83% будут покупать подарки для семьи с доставкой, а 23% готовы использовать искусственный интеллект для поиска скидок.

Особенности шопинга

  • 56% ценят возможность рассрочки без дополнительных процентов.
  • 40% готовы участвовать в программе "Национальный Кэшбэк".
  • 43% планировали покупать во время Черной пятницы или Киберпонедельника.
  • 50% заказывают товары в онлайн-корзину для бесплатной доставки.

Кроме того, украинцы не забывают о благотворительности. Так, 52% планируют направить часть бюджета на благотворительность, а 79% поддерживают защитников на передовой.

Потребительское поведение украинцев по поколениям

Аналитики "Делойт" Украина исследовали потребительское поведение разных поколений. Если вы относитесь к украинскому поколению зуммеров, то во время осуществления рождественского и новогоднего шоппинга, вероятно:

  • предпочтете сайты маркетплейсов.
  • ﻿﻿приобретете товары по рекомендациям блоггеров и инфлюэнсеров.
  • ﻿﻿посетите распродажи в Черную пятницу или Киберпонедельник.
  • ﻿﻿используете искусственный интеллект в качестве ассистента в выборе подарков.
  • ﻿﻿потратите большую часть своего бюджета не на праздничный стол, а на одежду, предметы домашнего обихода, косметику и книги.

Миллениалы во время осуществления рождественского и новогоднего шопинга, вероятно:

  • заботясь о новогоднем настроении семьи, выберете в первую очередь товары для близких и родных.
  • приоритезируете приобретение игрушек для детей над другими категориями расходов.
  • ﻿﻿не доверитесь искусственному интеллекту в выборе подарков.
  • после направления средств из праздничного бюджета на помощь ВСУ отдадите часть в помощь гражданским лицам, пострадавшим от войны.
  • ﻿﻿готовы рискнуть и заказать более дешевый на 20% товар на иностранном сайте, если доставка будет бесплатной и продлится 15 дней максимум.

Представители поколения Х во время осуществления рождественско-новогоднего шоппинга:

  • не начнете покупать товары к Рождеству и Новому году до 1 декабря.
  • ﻿﻿откажитесь от празднования в кафе и ресторанах и останетесь дома.
  • отдадите до половины своего праздничного бюджета в помощь ВСУ.
  • ﻿﻿ будете искать подарки и новогодние товары в мобильных приложениях и/или на сайтах маркетплейсов.
  • ﻿﻿выберете товары на Рождество и Новый Год самостоятельно, не привлекая к этому искусственный интеллект.

Если вы принадлежите к украинскому поколению бэби-бумеров, то во время праздничного шоппинга:

  • ﻿﻿организуете празднование у себя дома на бюджет до 5 000 грн.
  • ﻿﻿оплатите свои праздничные покупки банковской картой через терминал.
  • направьте часть праздничного бюджета в поддержку ВСУ.
  • вероятно, откажетесь от праздничного шопинга на иностранных сайтах, поскольку хотите поддержать украинского производителя.
  • скептически относитесь к покупкам в дни массовых распродаж, потому что верите, что скидки в Черную пятницу и/или Киберпонедельник – это обман.
  • ﻿﻿7 из 10 беби-бумеров однозначно или скорее не планируют использовать искусственный интеллект для шопинга.